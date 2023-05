Roboat en Holland Shipyards Group printen autonoom varende pont voor Parijs én de toekomst

Olympische Spelen

Automatiseerder Roboat en scheepsbouwer Holland Shipyards Group (HSG) werken samen aan een autonome, elektrische, 3D-geprinte veerpont die tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gaat varen. ‘Dit pontje is hoe wij de toekomst van mobiliteit in de stad voor ons zien’, zegt CEO Ynse Deinema van Roboat.