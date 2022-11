Digitalisering beperkt zich niet tot autonoom varen

Stel je voor, het is 2045. Tussen 2030 en 2040 is geprobeerd de binnenvaart echt te digitaliseren, maar dat is faliekant mislukt. Daarom is besloten in één keer 4000 schepen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Schepen worden niet meer op een werf gebouwd, maar rollen aan de lopende band uit grote 3D-printers, net als auto’s en kleine huizen. Elke grote haven heeft er een paar. De aanvoer van printer-grondstoffen (korrels) gebeurt per binnenschip. Dit nieuwe transport heeft een groot aandeel verworven.

Hoe zouden die schepen er dan uitzien? Ik denk dat er nog drie soorten schepen zijn: klein (800 ton), middelgroot (2000 ton) en groot (5000 ton). Alle schepen per categorie (meer bakken), zijn exact gelijk aan elkaar met dezelfde binnen- en buitenmaten. Zo wordt het makkelijker de schepen met robotkranen te laden en lossen. De schepen varen volledig autonoom. Het zijn eigenlijk robotschepen. Er is letterlijk geen ‘hond’ meer aan boord.

De vaart is in 2045 ook een stuk veiliger geworden, want mensen maakten immers de meeste ongelukken. Op de marifoon is het ook stil geworden. Alle handelingen rond de planning van het vervoer zijn ook geautomatiseerd. Een computer regelt alles. Feit of fictie?

Digitalisering gaat verder

Wie denkt dat dit niet kan heeft het mis. Technisch kan het. Maar de vraag is of we het ook moeten willen. Ik vraag mij daarom af waarom we vooral over autonoom varen praten. Digitalisering gaat veel verder. Dat straks toch in elk geval containerschepen door robotkranen gelost gaan worden, lijkt mij toch heel erg logisch en haalbaar. Dus waarom de rest dan niet? Zijn schippers nog wel nodig straks? Autonoom varen, zoals we het nu zien, is kinderspel vergeleken met robotisering. Als we schepen in serie hadden gebouwd, zou de robot al lang z’n intrede al hebben gemaakt, denk ik.

Liefde en passie

Het leuke aan de binnenvaart is natuurlijk dat er mannen en vrouwen op de schepen zitten die het schippersvak met liefde en passie uitoefenen. Ik zie dat als een groot pluspunt, maar het beperkt ook. Het is al vaak geprobeerd en steeds mislukt om binnenvaartschepen in serie te bouwen, want iedere schipper heeft zo zijn eigen ideeën over afmetingen, indelingen en schoonheid. Dat is ook ondernemerschap. Dat heeft een geweldig diverse vloot opgeleverd, glimmend gelakt, die aan elke vraag kan voldoen. Uniek in de wereld. Het had onder andere omstandigheden ook een vloot roestige duwbakken kunnen zijn. Dus wij houden van dit vak en met deze generatie schippers komen er denk ik geen robots aan boord.

Logistieke data

Moraal van dit verhaal is, dat we de discussie over digitalisering in de binnenvaart over de volle breedte moeten voeren en niet moeten beperken tot autonoom varen. Hoe dan? Als ik bijvoorbeeld nu een pizza bestel, kan ik de fietskoerier tot op de minuut nauwkeurig volgen. Hetzelfde met pakketpost. Dat moet met (alle) scheepsladingen natuurlijk ook gewoon kunnen. Verladers willen de hele keten in beeld hebben. Zo moet digitalisering in de binnenvaart eruit zien. Dat de binnenvaart voor 90% uit particulieren bestaat die liever niet willen samenwerken, is dus een flinke beperking. Maar via autonoom varen, Covadem en AIS kun je wel samen een systeem met deze informatie voeden. Als service. Zonder de privacy aan te tasten. Daar moet de discussie over gaan. Over het verzamelen van big data over scheepsbewegingen in een digitale omgeving die iedereen vertrouwt en ter beschikking komt van de juiste verladers. Daar kunnen havens en beheerders bij helpen. Niet alleen voor containers, maar ook voor bulkgoederen. Of een schip autonoom vaart of niet interesseert een verlader of de overheid niet zo erg. Maar een efficiëntere binnenvaart is andere koek.

Blockchain-technologie

Digitalisering is vooral ook het afschaffen van papier en telefoon. Wat we nu doen, deden we 60 jaar geleden ook al zo. Dat gaat ons echt een keer opbreken. Transacties vinden in de toekomst papierloos langs elektronische weg plaats op basis van blockchain-technologie. Dit is een kwestie van goed organiseren en afspraken maken (in een vertrouwde omgeving). Alle mensen zitten dan nog steeds aan boord, maar de administratie wordt een stuk eenvoudiger. Een cursus blockchain voor binnenvaartondernemers zou niet verkeerd zijn.

Geen reden om de toekomst met wantrouwen tegemoet te zien. En vooral niet verkrampt aan het verleden vasthouden. Dat werkt alleen maar averechts. Zie de kansen en benut deze om betere marktomstandigheden te creëren. Blijf zelf aan de knoppen zitten. Werk samen. Zo kunnen we robotisering nog heel lang voorkomen.

Voor diegene die zich in de toekomst wil verdiepen (en wat je nog meer met een 3D-printer zou kunnen doen) kan ik het leuke boekje ‘De tijdreiziger’ van Hans Bourlon aanbevelen.

Kees de Vries

Op 1 december organiseert Schuttevaer het Smart Shipping Event in Hendrik-Ido-Ambacht.

