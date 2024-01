Teun de Vries gaat na het stoppen niet thuiszitten: ‘Schipper is een hele mooie hobby’

De Vertrouwen (73 x 7,06 meter, 900 ton, 860 pk Mitsubishi) van schipper Teun de Vries (1959) is een verlengde Franse motor. Een van de 120 binnenvaartschepen die door de Verenigde Staten en Canada in het kader van de Marshallhulp werden geleverd aan de Franse staatsrederij CFNR ter vervanging van schepen die in de Tweede Wereldoorlog verloren waren gegaan. De kleine Franse motors van 63 meter droegen de namen van Franse wijnstreken en de Vertrouwen had als oorspronkelijke naam Saumur. Zij is in 1947 in secties gebouwd bij de Ingalls Shipbuilding Corporation in Decatur, Alabama, en op scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht geassembleerd.

Aan het eind van de jaren ’60 kwamen de Franse motors te koop en waren populair onder particuliere schippers vanwege hun flinke laadvermogen, snelle vorm en voor zijn tijd ongekend grote en luxueuze woning. In 1969 kocht Teuns vader Cees de Saumur en gaf haar de huidige naam. Toen Teun in 1976 van het schippersinternaat in Maasbracht kwam, ging hij aan boord en is daar zijn hele leven gebleven. Hoewel hij ook een vrachtwagenrijbewijs had, koos hij voor het schippersbestaan dat hij een ‘heel mooie hobby’ noemt.

Tijdens het interview ligt de Vertrouwen met het achterschip aan de steiger in de Nieuwe Houthaven in Amsterdam, de rest van het schip ligt aan twee nieuwe palen in het verlengde van de steiger. Die twee palen zijn geplaatst na een suggestie van Teun aan het binnenvaartoverleg met Haven Amsterdam. Hierdoor zijn er twee ligplaatsen bijgekomen.

Teun vaart voor veevoerfabrikant De Heus in Maasbracht en komt dus veel op de Maas. De staat van onderhoud van sluizen, stuwen en oevers is hem een doorn in het oog. Hij vertelt hoe zijn ouders met de Vertrouwen hebben meegewerkt aan de versterking van de oevers met grof grind. Nu ziet hij de oevers afkalven. ‘Alles, maar dan ook alles wat mijn ouders daar naartoe hebben gebracht, hebben ze weer weggehaald. Dan denk ik bij mijn eigen: waar zijn we mee bezig? Een vriend van me, die sinds jaren weer op de Maas vaart zei: wat is hier gaande? Straks liggen alle bomen in de Maas. Ja, dat is dat Natura 2000-gebeuren. De vogeltjes en de bevers moeten terugkomen.’

Teun noemt onder meer sluis Heel als voorbeeld van slecht onderhoud. ‘Bij een sluis hebben ze aan een kant alle drijfbolders eruit gehaald. Daar mag je al een dik jaar niet meer meren.’

Hij heeft de indruk dat Rijkswaterstaat Limburg niet naar de schippers luistert. ‘Waterstaat luistert niet eens naar zijn eigen personeel, laat staan naar een schipper. Als wij klagen bij het 0800-nummer, krijgen we een standaardmail terug. Concrete antwoorden krijg je nooit. Het is gewoon een afschuifnummer. Sector Limburg denkt dat het niet bij Nederland hoort, volgens mij. Klaag je op een andere plek, bijvoorbeeld de Houtrib, dan heb je dezelfde dag nog respons.’

Verkopen

Na bijna 50 jaar varen denkt Teun erover de Vertrouwen te verkopen. Hij noemt haar zijn derde dochter en wordt even emotioneel. Hij kan dan ook niet begrijpen dat sommige schippers hun schip zonder gevoel naar de sloop brengen. Maar hij ziet mogelijkheden om de Vertrouwen voor een goede prijs te verkopen. ‘Op het ogenblik gaat er een hele hoop naar Roemenië’, vertelt Teun. Dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor de Zwarte Zee onveilig is geworden en meer landbouwproducten per binnenvaartschip uit dat land worden geëxporteerd. ‘Er varen ook schippers zelf naartoe. Ik wil er niet naartoe. Ik heb mijn familie in Nederland en ik ben al 64.’

Als de Vertrouwen wordt verkocht, gaan Teun en zijn vrouw Alie de Weerd in ieder geval niet thuis zitten. ‘Van constant thuiszitten word ik behoorlijk chagrijnig’, zegt Teun. Hij is al een keer als aflosser meegevaren op een passagiersschip naar Parijs en dat is hem bijzonder goed bevallen.

