Levi van Zweden vindt varen met een duwboot uitdagend en gevarieerd: ‘Je moet met de natuur samenwerken’

Kielzog

Levi van Zweden (2003) komt uit het Zeeuwse Ovezande. Zijn vader was mosselvisser, maar de visserij is voor Levi nooit een optie geweest. ‘Ik heb wel meegevaren, maar dat was niks voor mij. De visserij wordt ook een stuk minder door de strenge eisen van de overheid. Net als bij de boeren wordt het onzeker. En de binnenvaart heeft me altijd al getrokken.’