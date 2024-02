‘Als Nederland maar niet zo wordt als Frankrijk’

Het Franse schippersechtpaar Maekelberghe-Delcourt komt al hun hele leven in Nederland. Ze vonden de staat van de Nederlandse vaarwegen altijd top, maar zien het minder worden. ‘Ik hoop dat het in Nederland niet zo wordt als in Frankrijk.’

Rudy Maekelberghe (1967) en zijn vrouw Sigrine Delcourt (1968) varen sinds 2001 op de Penhoët (67 x 7,10 meter, 741 ton, 620 pk Volvo). Maar voordien voeren ze ook al op een Penhoët, een Kempenaar, en daarvoor op een spits die eveneens Penhoët heette. ‘Het is de naam van een werf bij Saint-Nazaire’, vertelt Rudy. ‘Mijn spits was gebouwd bij Penhoët in Rouen en ik heb die naam gehouden.’

Geëmigreerd

Het Franse schipperspaar woont in België en hun huidige schip vaart onder Belgische vlag. Ze zijn in 1994 naar België geëmigreerd, omdat in hun ervaring de Belgische banken de binnenvaart beter begrijpen dan de Franse. Bovendien zijn de belastingen en sociale lasten er lager dan in Frankrijk. Rudy en Sigrine stammen uit binnenvaartfamilies. Sigrine’s overgrootvader was al schipper.

Ze werd geboren op de spits van haar ouders, de Gladiateur, en zat op het internaat van Conflans-Sainte-Honorine. Rudy begon met varen op zijn dertiende. ‘Ik zat op de lagere school bij mijn grootouders. Op de middelbare school ging het niet zo lekker. Mijn vader kocht een tweede spits, de Michel, waarop ik met mijn vader werkte, en mijn broer werkte met mijn moeder op de eerste spits, de Navigo. Het waren mooie jaren.’

Panheel

De Penhoët ligt in Amsterdam om kunstmest te laden voor Denain. Rudy wordt gebeld door een Franse collega. ‘Le Lek et le Waal, ça dégueule encore,’ horen we hem in binnenvaart-Frans zeggen, ‘mais la Meuse diminue rapidement.’ Bij die Maas heeft hij in januari een oponthoud van acht dagen gehad voor de grote sluis van Panheel. Die lag er sinds 30 september 2022 uit vanwege kapotte drijfbolders, terwijl de kleine kolk op 17 januari buiten gebruik werd gesteld vanwege scheurtjes in de deuren.

Acht dagen oponthoud, geladen en wel met 600 ton tarwe

‘We zijn daar donderdag 18 januari ’s avonds aangekomen’, vertelt Rudy. ‘Op 22 januari hebben ze de kapotte drijfbolders uit de grote sluis gehaald. Maar we moesten wachten tot 26 januari tot er stewards waren om onze touwen bovenaan de sluis vast te maken om te kunnen schutten. Oui, monsieur. Acht dagen oponthoud, geladen en wel met 600 ton tarwe voor Limagrain in Weert.’

Verlader boos

‘Wat ik niet begrijp is, waarom we niet de vaste bolders in de muur mochten gebruiken. Rijkswaterstaat zei bang te zijn dat die bolders niet sterk genoeg voor ons zouden zijn. Maar dat geloof ik niet, want aan hetzelfde type bolders liggen in de Volkerak schepen van 2000 ton. Die bolders kunnen we niet uit de muur trekken, dat is onmogelijk. C’est trop costaud – ze zijn te sterk.’

Sigrine vertelt dat Limagrain boos was op Rijkswaterstaat en voorstelde arbeiders te sturen om de touwen boven vast te maken. ‘Maar we moesten wachten op zogenaamd gekwalificeerd personeel’, vervolgt Rudy. ‘De twee personen die ons 26 januari hielpen waren minstens 70 jaar oud.’

In hun ervaring was alles op het water in Nederland altijd top. Maar de laatste tijd zien Rudy en Sigrine het minder worden. Zo hebben ze bij Terneuzen en de Krammer oponthoud meegemaakt door personeelsgebrek. ‘Ik hoop dat het in Nederland niet als in Frankrijk wordt’, zegt Sigrine.

Ladingaanbod

De situatie in Nederland is nog altijd heilig in vergelijking met Frankrijk, waar steeds meer kleine vaarwegen ontoegankelijk worden door gebrek aan onderhoud. Het gaat ten koste van de spitsenvaart. ‘C’est la catastrophe’, zegt Rudy. Hij laat op de website van een bevrachter zien dat er vrijwel alleen nog 1000 tons-partijen uit Noord-Frankrijk naar Nederland gaan. Zou hijzelf niet groter willen? ‘Ik wil wel’, zegt hij, ‘maar madame niet. We zouden meer ladingaanbod hebben met een schip van 1000 of 1300 ton.’

‘En dan maar varen, varen, varen’, werpt Sigrine tegen.

Hun keuze voor een leven in de binnenvaart is in hoge mate door hun afkomst bepaald. Hebben ze er nooit spijt van gehad? ‘Je hebt toppen en dalen’, zegt Rudy. ‘Il faut subir – je moet het ondergaan. Maar als we een week thuis zijn, willen we alweer naar het water.’

Lees ook: ‘Grote toekomst voor semi-autonoom varen’ Lees ook: Schuttevaer-erelid Freek van IJken heeft lidmaatschap opgezegd