Fugro breidt vloot uit en met onbemande Fugro Vaquita

De Vaquita is de grootste op afstand bestuurbare USV van de vloot en kreeg de hoogste goedkeuring (Categorie 0) van het Britse Maritiem Kustwacht Agentschap (MCA) voor zelfsturende schepen.

De Fugro Vaquita, ontwikkeld in samenwerking met SEA-KIT, is de tweede van de Blue Essence USV-vloot die in Europese wateren opereert. In 2023 heeft Fugro Orca meerdere projecten voltooid, waaronder een aantal integriteitsonderzoeken en zeebodemonderzoeken.

Zowel de USV als de op afstand bestuurbare onderwaterrobot (eROV) worden bediend vanuit Fugro’s wereldwijde netwerk van Remote Operations Centres (ROC’s). ‘Dit zorgt ervoor dat geen personeel meer nodig is in risicovolle zeeomgevingen en vermindert de uitstoot aanzienlijk, met tot 95% minder emissies dan traditionele ondersteuningsvaartuigen’, aldus Fugro.

Lees ook: Fugro onderzoekt bodem rond Curaçao Lees ook: Onbemande Fugro Orca kan hetzelfde als een schip met 30 bemanningsleden