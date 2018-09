Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Vrachten en huren omlaag Facebook

ROTTERDAM 12 september 2018, 12:24

De capesizers hebben in het Verre Oosten, vooral in Chinese havens, last van congestie als gevolg van slecht weer en op de Atlantische routes is er minder ladingaanbod. Er gingen de laatste tijd bijzonder weinig capesizers naar de sloop, waardoor de capaciteit van de capesize-vloot met bijna 3% is gestegen. Lag de gemiddelde charterhuur midden augustus nog rond $ 26.300 per dag, nu is die gedaald tot rond $ 20.300.