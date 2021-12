Bietencampagne heeft rust gebracht bij ms Victus

Als kind kon Herman Bruins Slot al uitkijken naar de bietencampagne. Eindelijk zag hij zijn ouders dan weer bijna elk weekend. In de rest van het jaar was het altijd passen en meten of het schip niet te ver weg was.

Nu jaren later is Bruins Slot ook weer vol enthousiasme in de bieten van Cosun gegaan. Wekelijks vaart hij met de ms Victus tussen Maastricht en Dinteloord zolang de bietencampagne duurt. En afgezien van de stabiele inkomstenstroom die het contractvervoer oplevert, speelt nu ook weer het gezin een bepalende factor.‘Onze zoon is bijna 7 jaar en zit sinds september dit jaar op het internaat. Dat betekent dat we hem nu elke week kunnen zien. Hij weet ook precies hoe laat hij wordt opgehaald en waar het schip ligt. Het heeft ons wel rust gebracht. We weten nu waar we op maandag en vrijdag zijn. Nadeel is wel dat je nu elke dag stevig aan het varen ben en je vrije tijd niet zelf kan indelen.’ De tweeling van 4 en zijn vrouw wonen wel aan boord.

De NPRC is coöperatie die het bietenvervoer na jaren van wegvervoer weer naar het water heeft gehaald. Zelf is Bruins Slot niet aangesloten bij de NPRC, via een familie lid kwam hij aan het werk. ‘Bij een coöperatie ben je naar mijn smaak toch te veel gebonden. Ik vind die vrijheid mooi.

‘Je weet nooit waar je de reis heen gaat. Je gaat overal en nergens naar toe. Al moet ik wel zeggen dat bij het bietenvervoer wel leuk is dat je de mensen vaker ziet zoals bij het laad en los bedrijf.’

De bietencampagne loopt nog tot 10 januari. Daarna ziet Bruins Slot wel weer welke reizen op zijn pad komen. ‘Afgelopen jaar hebben we veel mout gedaan voor Heineken. Begin van 2021 waren de prijzen niet al te best. Ook daarom gekozen voor de suikerbieten. Maar als je kijkt naar de prijzen van nu, dan hebben we toch wel mis gegokt. Nu zijn prijzen echt even bizar. Het drievoudige wordt betaald.

‘Onze thuishaven is Terneuzen. Dat staat op ons schip. Maar onze zoon zit op het internaat in Zwijndrecht, dat is qua rijden toch net wat makkelijker.

‘We hebben eigenlijk nooit schade gehad, Nou ja vandaag heb ik ze gebeld. We waren met het gezin bij een stofferingswinkel, stoot een van de kinderen een glasplaat om. We hebben daarom EOC gebeld voor onze aansprakelijkheidsverzekering.’

