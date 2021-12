Cosun Beet Company wil ook meer bieten per schip naar Hoogkerk Facebook

Dinteloord 15 december 2021, 20:00

Cosun Beet Company wil volgend jaar ook weer bieten per schip naar de suikerfabriek in Hoogkerk gaan vervoeren. Dit jaar gebeurde dit al met 270.000 ton suikerbieten vanuit Zuid-Limburg naar de fabriek in Dinteloord en ‘dat is heel erg goed bevallen’, zegt Arno Huijsmans, directeur agrarische zaken.

(Jelmer Bastiaans)