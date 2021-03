Panasonic Toughbook testen? Facebook

Email Rotterdam 31 maart 2021, 11:27

Steeds meer zaken in de scheepvaart worden gedigitaliseerd. Dat vraagt om snelle en betrouwbare computers die bovendien werken onder alle omstandigheden. Panasonic Toughbooks zijn bijzonder robuust en zijn in weer en wind te gebruiken. Ideaal voor aan boord, op de terminal of op de kraan. Samen met Panasonic stelt Schuttevaer gratis 5 Toughbooks ter beschikking om te testen. Interesse?

Laat dan uw gegevens achter en Schuttevaer neemt contact met u op.

Het artikel wordt u aangeboden door Panasonic Toughbook