De Particuliere Transport Coöperatie viert 30-jarig jubileum

De Particuliere Transport Coöperatie (PTC) viert 7 januari 2024 haar 30-jarig bestaan. De basis ‘Samen sterk’ is in al die jaren fier overeind gebleven.

De PTC werd na het verdwijnen van de schippersbeurs opgericht. Het doel dat het geld wat binnenkomt naar de behoeften van de aangesloten schippers gaat, is volgens bestuurslid Henri van Sandijk in al die jaren niet veranderd. ‘Er blijft bij ons niets aan de strijkstok hangen. En als er aan het einde van het jaar winst is gemaakt, dan wordt dat onder de leden verdeeld.’

Wat eveneens onveranderd bleef, is de structuur van het bestuur. Het zijn allemaal varende leden.

Contract en vrije markt

Inmiddels varen voor de PTC zo’n 40 schepen. Dit aantal bleef door de jaren heen redelijk stabiel. Wel zag Van Sandijk de schepen van de aangesloten leden steeds groter worden. En daarmee werd ook het beschikbare tonnage binnen de coöperatie groter.

De leden vervoeren verschillende soorten lading op contracten voor de lange termijn. ‘Zo hebben we een lange relatie met Tata Steel in IJmuiden. We vervoeren staal naar Belgische en Nederlandse bestemmingen. Ook varen we veel met kunstmest vanuit Stein.’

Naast de 40 schepen die varen voor de PTC, varen ook nog enkele tientallen relatieschepen voor de dochtercoöperaties HVC en Den Breejen Bevrachtingen. HVC bevracht op de vrije markt, onder meer bouwmaterialen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om werk van de PTC waarvoor geen schepen beschikbaar zijn. Den Breejen is vooral actief in veevoer.

Duurzaamheid

Een van de doelstellingen van de PTC voor de komende jaren is het verduurzamen van de vloot. Zo varen verschillende leden al met Stage V motoren en nabehandelingssystemen. De PTC begeleidt de schippers hierin, onder meer met de aanvraag voor de subsidie. Maar het verduurzamen houdt niet binnen de coöperatie op. Zo gaat de PTC samen met ELV, NPRC, verlader Tata Steel en het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart kennis en ervaring delen. ‘We hebben er niets aan als iedereen steeds opnieuw het wiel uitvindt’, vertelt Ella Hofs, manager PR & Sustainability bij de PTC.

Verbindende factor

Maar het verduurzamen van de vloot heeft volgens Hofs alleen zin als ook de infrastructuur op orde is. ‘Door achterstallig onderhoud en personeelsgebrek bij RWS wordt de binnenvaart minder betrouwbaar. Dat merken we nu al op de Maas. Als we echt een modal shift willen bereiken, moet de binnenvaart wel kunnen blijven concurreren.’

Om de ervaringen van de leden op de vaarwegen te delen, schuift de PTC regelmatig aan bij overleggen met RWS. ‘Wij zijn dan de verbindende factor tussen de vaarweggebruiker en RWS.’

Jubileum

Het jubileumjaar van de PTC valt samen met de verhuizing van de coöperatie. De PTC verhuist midden volgend jaar van Capelle aan de IJssel naar Zwijndrecht. Dicht aan het water. En als het Van Sandijk ligt, zit de PTC daar nog vele jaren. ‘Want we groeien. En we staan open voor nieuwe leden. Ik hoop dat we over nog een keer dertig jaar minstens twee keer zo groot zijn.’

Voor meer informatie: www.ptcba.nl