Jumbo breidt uit in Golfregio

Jumbo Offshore gaat in het Midden-Oosten samenwerken met Sea Horizon Offshore Marine Services (SHM) uit Qatar. De laatste gaat Jumbo vertegenwoordigen in de Golfstaten Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië.

SHM heeft vestigingen in Doha en Dubai en een breed netwerk van lokale partners. De samenwerking moet Jumbo Offshore betere toegang geven tot de groeiende lokale markt in de Golfregio. Sea Horizon is een 45 jaar oud familiebedrijf dat diensten als scheepsmanagement, charters en sleepvaart levert aan de olie- en gasindustrie. CEO Danial Kaabi van SHM verwacht dat er in de regio veel behoefte is aan het materieel en de expertise van Jumbo.

Wat de samenwerking misschien vergemakkelijkt is dat de Nederlander Bab Reijntjes sinds juli vorig jaar Chief Operating Officer bij SHM is. Reijntjes werkte eerder bij Vroon Offshore in Italië en kwam via Topaz en P&O Offshore (Dubai) bij SHM terecht.

Lees ook: Jumbo Offshore verwijdert monopiles bij Yunlin Offshore Windpark Lees ook: Van Oord vervolgt samenwerking Jumbo Offshore met windproject in Oostzee