Ook in 2024 gratis rondvaarten door North Sea Port

North Sea Port organiseert ook in 2024 gratis rondvaarten tussen Gent en Terneuzen én in Vlissingen. Dit weekend staat de eerste op de planning. Een tocht van Terneuzen naar Gent en andersom.

De rondvaarten op het Kanaal Gent-Terneuzen beginnen zaterdag 2 maart. Om 10 uur vertrekt dan de Denick II vanuit Terneuzen naar Gent, een bus brengt de mensen terug. Later die dag vaart de Denick II, met aan boord plek voor 200 passagiers, met een nieuwe lichting passagiers terug naar Terneuzen. Deze rondvaarten worden bijna elke eerste zaterdag van de maand aangeboden.

Iedere derde zaterdag van de komende maanden is het ook mogelijk om aan boord van de Denick II door de haven in Vlissingen te varen. De eerste mogelijkheid is 16 maart. In augustus is er elke zaterdag een rondvaart in Vlissingen.

Bij elke rondvaart is er een gids aan boord die uitleg geeft. De rondvaarten zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht.

De mogelijke data: Gent – Terneuzen of Terneuzen – Gent Zaterdag 2 maart

Zaterdag 6 april

Zaterdag 4 mei

Zaterdag 6 juli

Zaterdag 7 september

Zaterdag 5 oktober

Zaterdag 2 november Vlissingen Zaterdag 16 maart

Zaterdag 20 april

Zaterdag 18 mei

Zaterdag 15 juni

Zaterdag 27 juli

Zaterdag 3 augustus

Zaterdag 10 augustus

Zaterdag 17 augustus

Zaterdag 24 augustus

Zaterdag 21 september

Zaterdag 19 oktober

Zaterdag 16 november

