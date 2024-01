Boot 2024 Düsseldorf: opwindende inzichten in de watersportwereld

boot Düsseldorf, ’s werelds grootste jacht- en watersportbeurs, vindt plaats van 20 tot 28 januari 2024. Het brengt iedereen samen die van het water houdt – of het nu op, in, onder of bij het water is. Want bij boot 2024 gaat het niet alleen om kijken, maar ook om meedoen en uitproberen. Een bezoek aan de beurs is daarom gegarandeerd erg leuk!

Met bijna 237.000 bezoekers uit meer dan 60 landen en meer dan 1.500 exposanten in 16 beurshallen heeft boot Düsseldorf zich gevestigd als het ultieme evenement voor alle watersportliefhebbers.

De indrukwekkend grote verscheidenheid aan tentoongestelde producten spreekt alle boot- en watersportliefhebbers aan, want alles van rubberboten en jachten tot luxe jachten is vertegenwoordigd. De nadruk ligt vooral op de verschillende watersporten, waaronder trendsporten als duiken, surfen, skimboarden, kitesurfen, stand-up paddling en kanoën. Bezoekers hebben de mogelijkheid om de relevante uitrusting op de boot te bekijken en zich te laten inspireren door de nieuwste trends.

Themawereld Zeilen

Hallen 15 en 16 maken deel uit van de themawereld Zeilen en presenteren meer dan 100 fabrikanten, verenigingen, klassenassociaties en organisatoren van regatta’s, waardoor ze een mekka zijn voor zeilliefhebbers. Hier kunnen bezoekers de ‘crème de la crème’ van de zeilindustrie ontdekken en zich onderdompelen in de wereld van rubberboten, catamarans en jachten. Het Start Sailing-gebied is gericht op alle beginnende zeilfanaten, die waardevolle tips en trucs kunnen leren van ervaren experts. En zelfs de allerkleinsten kunnen de basis van het zeilen leren in de boot Zeilschool.

Tekst gaat verder onder de foto

In vijf motorboothallen presenteert boot 2024 nog meer delen van haar aanbod, met motorboten, motorjachten en de nieuwste uitrusting. De indrukwekkende tour door deze hallen weerspiegelt de diversiteit en innovatie in deze sector. Voor liefhebbers van luxe jachten en boten is hal 6 een echte jackpot. Hier kunnen bezoekers de nieuwste modellen van Azimut, Sunseeker, Princess en andere exposanten bewonderen en genieten van de luxe van deze uitzonderlijk grote jachten. De aangrenzende hal, Hal 5, is daarentegen gewijd aan superboten, luxe tenders, jacht- en schaduwboten. Deze boten spelen een cruciale rol in het verbeteren van de jachtreiservaring en bieden meer flexibiliteit en functionaliteit.

Maritieme uitrusting

boot Düsseldorf biedt niet alleen een indrukwekkend aanbod aan watersporten, maar is ook een paradijs voor winkelliefhebbers. In hallen 10 en 11 kunnen bezoekers maritieme uitrusting kopen, van stootkussens tot high-end navigatieapparatuur, tegen aantrekkelijke beursprijzen.

Ook voor onderwaterfans heeft boot 2024 veel in petto: In het duikcentrum in hallen 11, 12 en 13 kunnen bezoekers een proefcursus duiken boeken, zeemeermijden uitproberen of deelnemen aan workshops voor gevorderde duikers. Een echte bezoekersmagneet elk jaar is de acht meter hoge duiktoren met een capaciteit van 200.000 liter en een 360-graden uitzicht voor bezoekers.

Nieuwste surftrends

Van onderwatersporten gaat het terug over het water naar de planken. De hele surfscene verzamelt zich in het grote zwembad in Hal 17. De nieuwste surftrends en veel plezier wachten hier op bezoekers. Van wingfoilen en windsurfen tot kitesurfen, Beach World biedt een ongeëvenaarde ervaring voor surfliefhebbers. Een paar hallen verderop kunnen bezoekers hun peddelvaardigheden op het water testen. Door hal 14 loopt een 90 meter lange stroom en tussen torenhoge rotsen en bomen kunnen nieuwe kano’s en kajaks worden getest.

Naast boten en watersport biedt de jacht- en watersportbeurs een bron van inspiratie voor vakantiereizen naar het water. In de ‘Destination Seaside’ in hal 13 vinden bezoekers aanbieders van zeiltochten, chartervakanties, woonboten en drijvende woningen.

boot Düsseldorf is dus niet alleen een beurs, maar een allesomvattende belevenis voor jong en oud die de diversiteit van de watersport in al haar facetten presenteert en watersportliefhebbers van over de hele wereld aantrekt.