JV Visserijconsultant / Rainbownets verbindt materiaal en mensen in maritieme sector

Kennis van materiaal en mensen komen samen voor Jaap Vlaming van JV Visserijconsultant/ Rainbownets. Na een lange carrière als visser is Vlaming de drijvende kracht achter het adviesbureau voor beroepsvissers. Met zijn veelzijdige achtergrond lijkt hij vastberaden om niet alleen netten te maken maar ook verbindingen te leggen, zowel in de zee als tussen mensen.

Vlaming fungeert als agent voor de Deense fabrikanten Thyborøn Trawldoor (scheerborden) en Nordsø Trawl (netten). Zijn betrokkenheid gaat verder dan alleen verkoop, hij biedt ook after-service en deelt zijn uitgebreide kennis en ervaring met klanten. ‘Vroeger moest ik veel mee op het schip om advies te geven, maar door Whatsapp is nu vaak een foto of een filmpje al genoeg’, aldus Vlaming.

Daarnaast ontwerpt, tekent en maakt hij zelf netten in zijn werkplaats en verkoopt hij netten en materialen door van fabrieken. Ook daar geeft hij advies over. ‘Zo lever ik bijvoorbeeld netten aan een bedrijf in Suriname. Ze willen graag dat ik die kant op kom om de jongens te leren hoe ze zelf de netten kunnen herstellen.’

Dyneema

Ook is Vlaming gespecialiseerd in Dyneema en HMPE, een hoogwaardig kunststof materiaal dat staaldraad kan vervangen. De grondstof voor Dyneema, wordt bij DSM gemaakt, legt Vlaming uit. ‘Het is uiterst sterk materiaal. Het is veel lichter, roest niet en gaat daardoor ook langer mee dan staaldraad.’ Zo gaat het minimaal 5 jaar mee, mits het niet onder een scherpe hoek gebruikt wordt. Er zit een speciale coating op het touw zodat het minder hard slijt en iets stugger is, maar als het nat wordt, wordt het materiaal soepel.

In de visserij werd het materiaal al gebruikt, maar Vlaming zag er meer mogelijkheden voor, ook aan de wal. Trossen en lieren van Dyneema maakt hij daarom niet alleen voor de visserij, maar ook voor bijvoorbeeld bergingsbedrijven en de scheepvaart. Het materiaal krijgt Vlaming direct van de fabriek, en zelf splitst hij er dan haken en ogen in. ‘In de binnenvaart wordt HMPE ook steeds populairder, om schepen vast te leggen bijvoorbeeld.’

Maatwerk

‘Mijn grootste troef is mijn flexibiliteit en de op maat gemaakte oplossingen die ik bied. Ik wil deze aanpak niet alleen beperken tot materiaal en advies, maar ook uitbreiden naar counseling en coaching’, vertelt Vlaming.

Na een uitdagende periode in zijn leven volgde Vlaming een coachingsopleiding, waar hij waardevolle kennis opdeed. Zijn doel is om deze kennis in de praktijk toe te passen binnen de maritieme sector. ‘Ik wil mensen begeleiden binnen bedrijven, vooral op het gebied van communicatie. Vaak zie je dat bij bedrijven de communicatie tekortschiet, zowel tussen managers als onderling. Dit kan aanzienlijk verbeteren door open gesprekken te voeren, waardoor de werkomgeving voor iedereen aangenamer wordt.’

Hoe hij dit precies wil invullen, laat Vlaming nog open. ‘Het komt niet voor niets op mijn pad’, merkt hij op. Met zijn ervaring en betrokkenheid lijkt Vlaming vastberaden om niet alleen hoogwaardige materialen te leveren, maar ook de communicatie binnen de maritieme wereld en daarbuiten te verbeteren.

Voor meer informatie: www.rainbownets.com