Rainbownets staat voor maatwerk, meedenken, snelle levering en kwaliteit

Jaap Vlaming (54) is met zijn bedrijf Rainbownets leverancier van diverse soorten touwen, netten en trossen voor een breed scala aan klanten, zowel binnen de maritieme sector als daarbuiten. Maatwerk is daarbij het toverwoord, maar als voormalig visser kan Vlaming klanten daarnaast ook bijstaan met advies over bijvoorbeeld materiaalgebruik en netten in de visserij. Onder de handelsnaam Visserijconsultant staat hij klanten desgewenst zelfs op zee nog bij met raad en daad.

Vlaming was al van jongs af aan actief als visser binnen het familiebedrijf en voer jarenlang met de Texelse viskotter TX-48. Zo’n 12 jaar geleden maakte hij de keuze om aan de wal te blijven en al snel daarna kwam Visserijconsultant op zijn pad, waarmee hij agent werd voor de Deense bedrijven Thyborøn Skibssmedie (scheerborden), Nordsø Trawl (netten) en Daconet (staandwant en visserijbenodigdheden). Enkele jaren later nam hij Rainbownets over, waarmee hij zich naast netten en doeken gaandeweg steeds meer begon toe te leggen op touwen en trossen. De voormalige visser heeft daar de meeste affiniteit mee en bezit een flinke hoeveelheid productkennis.

Snelle service op maat

Touwen en trossen levert Rainbownets voornamelijk aan bedrijven, maar ook soms aan particulieren. De klantenkring is heel divers, van de maritieme sector tot landbouw en ook industriële bedrijven. Vlaming: ‘Ik heb bijvoorbeeld goede relaties met onder meer een aantal bagger- en offshore-bedrijven. Die bestellen regelmatig bij ons en we weten goed wat ze willen. Dus ik zorg dat ik dat op voorraad heb en alles snel opgestuurd kan worden. Dat werkt aan beide kanten erg prettig, zo’n goede vertrouwensband. Veel van die bedrijven zijn al jaren klant bij Rainbownets en zijn dat de afgelopen jaren ook allemaal gebleven, dus ze moeten tevreden zijn over onze dienstverlening.’

De kracht van zijn bedrijf zit vooral in de maatwerkmogelijkheden en de goede kwaliteit van de materialen, denkt Vlaming. Het materiaal komt rechtstreeks uit de fabrieken binnen en bij de werkplaats in Oudeschild wordt vervolgens alles op maat gemaakt. ‘Door de korte lijnen met fabrikanten en binnen het eigen bedrijf kunnen we snel inspelen op de wensen van de klant. Die inventariseren we altijd grondig, zodat we zo goed mogelijk kunnen adviseren, testen en een passend product leveren. En prijstechnisch zijn we scherp, dat durf ik wel te zeggen.’

Dyneema en HMPE

Rainbownets is retailer van het succesvolle DSM-label Dyneema. De touwen van dit merk zijn onder meer zeer geschikt voor het aanmeren van binnenvaartschepen, offshore en in de agrarische sector. Ook levert het bedrijf veel liertouwen van Dynenma en HMPE. ‘Dyneema is zo sterk als staaldraad, maar tegelijk liefst zeven keer lichter’, legt Vlaming uit. ‘Bovendien blijft het touw soepel. Door die eigenschappen is het geschikt voor heel veel verschillende toepassingen. Wij leveren de kwaliteitstouwen Dyneema SK 75 en HMPE van DSM, onbewerkt of gesplitst op lengte. Ook roestvrijstalen kousen of ogen kunnen wij daarbij leveren.’

Visserijconsultant

Met Visserijconsultant adviseert Vlaming ook bedrijven in de visserij over het zo optimaal mogelijk inzetten van materialen. Visserijbedrijven, ook in het buitenland, krijgen door Rainbownets geproduceerde netten aangeleverd en worden daarnaast desgewenst op zee of aan de wal begeleid en geadviseerd over het gebruik van het materiaal. ‘Bij de Deense bedrijven waar ik agent voor ben zit heel veel kennis over de visserij die ik heb overgenomen, bijvoorbeeld over het maken van allerlei berekeningen en het gebruik van netten. Daarin kan ik mijn praktijkkennis goed kwijt.’

