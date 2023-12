Familiebedrijf Safe Lifting viert samen kerst met de medewerkers

Een eigen bar, een sportschool en een overdekte werkplaats. Familiebedrijf Safe Lifting doet er alles aan om het de medewerkers naar de zin te maken. ‘We voelen ons als één grote familie en daar zorg je goed voor’, vertelt Giovani Vroeger. Zijn ouders Jacques en Karin richtten het bedrijf dertig jaar geleden op. Safe Lifting is gespecialiseerd in de verhuur van zware hef- en hijsmaterialen voor de korte- of lange termijn.

Dit jaar is het familiebedrijf verhuisd naar een nieuwe locatie in Vlaardingen, omdat ze ruimte te kort kwamen voor al het grote materieel. ‘We kunnen tot 3000 ton liften met ons grote materieel. We hebben op de nieuwe locatie nu 20.000 vierkante meter tot onze beschikking.’

Het bedrijf verhuurt alles ‘onder de haak’, zoals spreaders, sluitingen, shackles, slinks en klemmen. ‘Wij kunnen hier alles binnen overdekt netjes opslaan, waardoor we nog sneller onze materialen kunnen uithuren. Voor ons personeel is dat ook fijn, die hoeven niet meer in de regen te werken.’

Hechte sfeer

De nieuwe locatie is groter en betekent ook dat het personeelsbestand kan groeien. Toch blijft het een familiebedrijf met een hechte sfeer. Giovani: ‘Je bent als werknemer geen nummertje bij ons, maar echt onderdeel van de familie.’

Momenteel werken ongeveer 30 mensen bij Safe Lifting. De medewerkers kunnen gebruikmaken van een eigen sportschool. ‘Na werktijd sporten we vaak samen, dat is niet alleen goed voor je conditie, maar ook voor de teambuilding. We hebben ook tijd voor gezelligheid in onze eigen bar, die zijn we nu aan het afbouwen, maar daar doen we al op vrijdag nog een biertje. Met de kerst gaan we ook samen een feestje vieren. We stoppen de vrijdag voor kerst om 12 uur, gaan dan samen de bar in en sluiten af met een teamuitje. We voelen ons als één grote familie, dat maakt het heel fijn om hier te werken.’

Wereldwijd

Safe Lifting verhuurt spullen die de hele wereld over gaan. ‘De afgelopen jaren zijn we erg gegroeid omdat klanten waarderen dat we snel en flexibel werken. Veel materieel gaat aan boord van een schip mee, vooral in de windindustrie. Ze bouwen voor de kust van Duitsland, Taiwan en Amerika. We zien onze onderdelen dan pas maanden later terug, die hebben dan een wereldreis achter de rug.’ Het komt soms voor dat projecten uitlopen, maar de spullen aan de andere kant niet meer nodig zijn. ‘Dan denken wij ook mee met de klant en zetten de huurprijs stil. Wij moeten dan wel weken wachten tot ons materieel terug is, maar daar doen we niet moeilijk over.’

Bedrijven kiezen voor de huur van onderdelen omdat de prijzen steeds duurder worden. ‘Het grote materieel is echt heel duur. Die worden maar één of twee keer gebruikt en gaan dan in de opslag. Het is dan voordeliger om bij ons te huren. Dan hebben de bedrijven zelf geen opslagkosten.’

Positief

Safe Lifting ziet ook dat sommige grote bedrijven niet eens meer weten wat ze in huis hebben. ‘Als je wereldwijd locaties hebt én op zee werkt, dan weet je soms op kantoor niet meer waar bepaalde onderdelen zijn. Wij kunnen enorm snel leveren, dus als je groot materieel snel nodig hebt, dan ben je bij ons aan het goede adres.’

Giovani ziet 2024 positief tegemoet voor zijn familiebedrijf. ‘Wij gaan echt verder groeien. Alles wordt zwaarder, groter en er worden meer schepen gebouwd. De vraag naar ons materieel wordt dus steeds groter. Wij willen vooroplopen in de markt.’

Voor meer informatie: www.safelifting.eu