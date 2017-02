Machinekamerbrand door lekkende olie Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 18 februari 2017, 21:52

Op een met aceton geladen tanker van Stolt Nielsen in de Botlek is zaterdag 18 februari rond vier uur 's middag brand ontstaan in de machinekamer. Een kwartier na de melding gaf de bemanning zelf het sein brand meester.

Volgens de Veiligheidsregio is bij het incident de lading aceton niet betrokken geweest. De brandweer en hulpverleningsvaartuigen werden naar het schip aan de Torontostraat gedirigeerd, maar die hoefden niet meer in actie te komen.

Vermoedelijk heeft lekkende thermische olie in de machinekamer vlam gevat. De Inspectie SZW is door de Zeehavenpolitie geïnformeerd voor onderzoek naar het bedrijfsongeval. (DvdM)