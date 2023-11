Tjalk Eenvoud zet razendsnelle tijd neer in Het Beurtveer

Opdracht van de 16 deelnemers aan Het Beurtveer was, zoals elk jaar, zo snel mogelijk met passagiers aan boord van Workum naar Amsterdam en terug te zeilen en daarbij nog verschillende andere havens aan te doen, waaronder Medemblik, Lemmer, Lelystad (sluis) en Enkhuizen. De motor starten is daarbij zoiets als vloeken in de kerk.

Start in de verte

Jammer voor het toegestroomde publiek op de dijk bij Workum was dat de beurtschepen pas echt startten bij de keerton voor de kust. De winnaar van vorig jaar, de Welvaart, bleef eerst nog wat op en neer kruisen om pas laat te vertrekken. De ervaren navigator Jelte Toxopeus voorzag, dat de zuidzuidoosten wind wat zou toenemen. Ook de Bontekoe ging eerst nog even voor anker in de hoop op een snelle koers op een later tijdstip. Andere snelle schepen gingen er gelijk vandoor, Enkhuizen was krap bezeild.

De meeste schepen deden nog wel de facultatieve havens Volendam en de Bloq van Kuffeler aan, maar lagen in het begin van de nacht al bij Durgerdam voor de verplichte zes uur rust.

Kanshebbers

Terug zou een ander verhaal worden, de inmiddels zwakke zuidenwind zakte verder in en alle schepen moesten Medemblik en Lemmer nog in en uit. Dinsdagavond lag de snelle tjalke Eenvoud te rusten in Lemmer, de tjalk Goede Verwachting van Romke Blaauw lag in Medemblik. Dit leken de grote kanshebbers.

Woensdagnacht kwamen veel schepen Workum al binnen, maar zochten eerst een plekje in it Soal om de verplichte rusttijd vol te maken. Pas daarna mochten ze naar finish-schip Wending zeilen.

Tekst gaat verder onder de foto

Prachtige romp

De Eenvoud zette uiteindelijk de snelste tijd neer. Nog maar een paar jaar geleden ontdekte Wiecher Kocken de prachtige romp van het scheepje. Het lag kats verrot tussen het oudijzer van de sluitende scheepswerf Talsma in Osingahuizen. Een jaar lang slopen en nieuwe platen lassen volgde, voorzichtig want de vorm moest behouden blijven. Maar dan heb je ook wat!

Vorig jaar eindigde Kocken nog ex aequo met de tweemastklipper Deinemeid, nu was hij in 20 uur en 27 minuten weer binnen. De snelste tijd ooit? In elk geval sinds 1998.

De Welvaart volgde op 27 minuten en werd dit jaar tweede. De Overwinning volgde daarna op 16 minuten. En dat terwijl Martijn een paar stevige troeven had voor de race, zoals een nieuw spiegelglad vlak en een nieuw door Martijn van Schaik getekend tuig. Wel was de Overwinning met haar zeer ervaren bemanning telkens het snelst de havens in en uit.

Lees ook: Strontrace en Beurtveer bestaan 50 jaar en dat wordt gevierd Lees ook: Klipper Welvaart wint Beurtveer