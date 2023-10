‘Ze leven in Brussel in een andere wereld’

Cameratoezicht vissersschepen

Het verplichte cameratoezicht aan boord van vissersschepen lijkt na jaren onderhandelen in Brussel toch onontkoombaar. De felle tegenwerpingen van vissers en hun bestuurders ten spijt. ‘Onwerkbaar voor vissers, onwenselijk en kostbaar bovendien’, zegt voorzitter Jacob van Urk van VisNed, de belangenorganisatie van kottervissers. Hij is alle vertrouwen in de Europese Unie kwijt.