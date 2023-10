Stremming: Topshuis heeft geen verbinding meer met Kreekraksluizen

De Kreekraksluizen zijn voor onbepaalde tijd gestremd. Door een storing krijgen de bedienaars geen beelden meer van de sluis en is ook geen marifoonverkeer mogelijk. Hoelang de stremming gaat duren, is onduidelijk. Drie schepen liggen vast in de sluis.

Update 17.30: Kreekraksluizen worden weer bediend, storing verholpen

‘Geen beelden, geen marifoon’, vat een woordvoerder van Rijkswaterstaat de situatie samen. Het communicatiesysteem is in storing. Aangezien niet duidelijk is wat de oorzaak is, kan de woordvoerder ook geen tijdsindicatie geven van de stremmingsduur.

De Kreekraksluis wordt bediend vanuit het Topshuis. Daarvandaan worden meerdere kunstwerken in Zeeland bediend. De storing trof ook de bediening van de Bergse Diepsluis in de Oesterdam, maar die is inmiddels opgeheven. De andere kunstwerken kunnen wel worden bediend, volgens de woordvoerder.

Vast in de sluis

Drie schepen liggen vast in de sluis. Zij voeren de sluis rond 14.00 uur in. ‘De deur ging nog wel achter ons dicht, maar daarna is er niets meer gebeurd’, laat een van de schippers weten. Via Post Wemeldinge worden de schippers op de hoogte gehouden. ‘Daar spreken ze van een complete black-out’, laat een van de schippers in de sluis weten. ‘Het is nu een kwestie van wachten.’