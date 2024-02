Transafe wil keurder NBKB overnemen

Het NBKB is sinds oktober geschorst als keuringsinstantie voor binnenvaartschepen. De Raad voor Accreditatie (RvA) trok de machtiging van het NBKB in nadat er non-conformiteiten waren geconstateerd en de directeur verzuimd had deze tijdig op te lossen, ondanks herhaaldelijke brieven van de RvA. Op 1 december heeft de NBKB een herstelplan ingediend. Aan de RvA om te beoordelen of het plan voldoende is. Op 7 februari vindt er een audit plaats bij de NBKB in Rotterdam door de RvA. Daarna moet snel duidelijk worden of de schorsing wordt opgeheven, zegt Klootwijk.

Aan een eventuele overname van een geaccrediteerde stichting zitten echter ook juridische haken en ogen, schetst Klootwijk. ‘Ook huidige NBKB-inspecteurs hebben plannen en ideeën die zij met het bestuur zullen delen. In het belang van de sector zal het NBKB-bestuur op korte termijn moeten beslissen op welke wijze, vorm en hoedanigheid “NBKB 2.0” zal worden voortgezet indien de schorsing wordt opgeheven.’

Schorsing

Transafe, dat via dochterbedrijf Van Duyvendijk ook schepen keurde en inspecteerde, heeft al in een vroeg stadium contact gezocht met het bestuur van de NBKB. Transafe heeft het bestuur ook geadviseerd en ter zijde gestaan in het oplossen van de non conformiteiten. De schorsing van het NBKB loopt tot uiterlijk 26 april 2024. Voor deze datum moet het NBKB aantonen dat de afwijkingen die hebben geleid tot de schorsing, zijn opgelost.

In de overtuiging van Klootwijk is het NBKB 2.0 er sterk bij gebaat onderdak te vinden bij een ervaren scheepvaartpartij. Hoe NBKB 2.0 concreet vorm zal krijgen is echter op dit moment nog niet bekend. ‘Onder meer op het gebied van opleidingen en trainingen moet er in de toekomst flink worden geïnvesteerd.’ Ook op het gebied van ICT en automatisering is er binnen NBKB 2.0 nog voldoende winst te behalen, aldus Klootwijk.

De bestuursvoorzitter van het NBKB hoopt dat er snel een oordeel van de RVA komt na de audit van 7 februari. ‘We hopen snel weer aan de slag te kunnen.’ Als de schorsing wordt opgeheven wordt de aanvraag voor een certificaat in de toekomst centraal aangestuurd. ‘Het is niet wenselijk dat dezelfde inspecteur bij een hercertificering opnieuw het schip keurt. Het moet objectiever.’

Klootwijk hoopt dat er snel een einde komt aan de onrust die is ontstaan door de schorsing van NBKB. ‘Alle medewerkers en het bestuur hebben zich volledig ingezet om de impact van de schorsing zo min mogelijk te laten zijn.’