De nieuwe Schuttevaer is uit: Havenbaas pleit voor klimaatbestendige Rijn en ziet overslag dalen

De nieuwe werkelijkheid is dat de Rijn steeds meer een regenrivier is geworden, schetst Siemons. ‘En je wilt niet dat de Rijn een soort Maas wordt, met om de paar kilometer een sluis. Dat mag niet volgens de Akte van Mannheim.’

Dus uiteindelijk wil je dat de Rijn zo lang als mogelijk navigeerbaar blijft, zonder dat je ingrijpende aanpassingen als sluizen aanlegt. ‘We moeten de waterbouw op orde krijgen.’ Siemons denkt dat de Rijn haar water te snel afvoert. ‘Misschien moeten we de rivier weer wat meer laten meanderen.’ Lees hier zijn ideeën voor de Rijn en lees hier de gepresenteerde overslagcijfers. De overslag in de haven van Rotterdam was in 2023 6,1% lager dan een jaar eerder. In totaal werd 438,8 miljoen ton overgeslagen, 28,6 miljoen ton minder dan in 2022. Siemons spreekt van een ‘logisch effect’ van onder meer ‘haperende wereldhandel’.

Verder: Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) neemt voorlopig geen nieuwe aanvragen voor keuringen aan. Door het opstappen van vijf grote expertisebureaus heeft het bureau nog slechts beschikking over vier inspecteurs. Dat valt te lezen op de website van het NBKB. Schippersvereniging ASV maakt zich grote zorgen over de situatie. ‘Een aantal schepen heeft een halfjaar uitstel van de keuring gekregen. ILT heeft al tot twee keer toe certificaten automatisch met zes maanden verlengd. Maar het aantal noodzakelijke keuringen is extra groot dit jaar, omdat veel schepen willen certificeren voor 2025.’

Als het elektrische noodstuurwerk aan boord van de spits Veronica definitief wordt afgekeurd, kan dat ook gebeuren bij alle andere spitsen die ermee rondvaren. Bij nader inzien wordt de constructie van het noodstuurwerk namelijk als veiligheidsrisico gezien. Onterecht volgens de schipper Roeland van Basten en Batenburg.

Op steeds meer schepen zijn vliegtuigvleugels te vinden. Niet als lading, maar als mechanische zeilen die helpen bij de voorstuwing. Het Nederlandse Econowind is met de Ventofoils een van grotere spelers in deze branche. De Nederlandse rederij Chemship liet vorig week vier VentoFoils op chemicaliëntanker Chemical Challenger installeren. Het is het eerste schip in z’n soort dat gaat varen met deze foils, zo legt CEO Niels Grotz van Chemship uit.