Maersk vreest voor verdere verstoringen in Rode Zee

Containerrederij Maersk vreest dat verstoringen door de situatie in de Rode Zee kunnen voortslepen tot in de tweede helft van dit jaar. Grote rederijen varen door aanvallen van de Houthi-rebellen niet langer door de Rode Zee, maar nemen een alternatieve, langere route via Kaap de Goede Hoop, het zuidelijkste puntje van Afrika.

Dat kan leiden tot vertraging en congestie voor goederen die onderweg zijn naar de Verenigde Staten. Bedrijven moeten in hun logistieke plannen rekening houden met langere vaartijden, zegt de Deense vrachtvervoerder die klanten heeft zoals grote retailbedrijven Nike en Walmart.

In de VS levert de langere vaartijd de nodige vertragingen op voor schepen die koers zetten richting de oostkust van het land. Maersk adviseert dan ook dat klanten uitwijken naar havens in Mexico of Los Angeles voor de aanlevering van goederen die uiteindelijk in het oosten van de VS moeten belanden.

Topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam maakte vorige week bekend dat hij niet verwacht dat de situatie in de Rode Zee dit jaar effect heeft op de totale overslag in de Rotterdamse haven. Dat is mits de situatie daar niet verergert, benadrukte hij toen.