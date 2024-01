Maersk komt capaciteit tekort vanwege omvaarroute

Het Deense rederijconcern Maersk, dat de afgelopen jaren opviel doordat het niet meeging in de trend om steeds meer en grotere containerschepen te laten bouwen, komt nu schepen tekort, in het bijzonder Panamaxen.

De directe oorzaak is de langere route die de Maersk-vloot nu vaart via Kaap de Goede Hoop. Dit vanwege de dreigende situatie in de Rode Zee. Om aan meer tonnage te komen sloot Maersk huurcontracten af met ONE en Wan Hai, zo meldt Aphaliner. Van ONE is de recent opgeleverde 16.000 teu grote ONE Focus gecharterd. Van Wan Hai gaat het om de A12 met een capaciteit van 13.100 teu.

De bedrijven doen geen mededelingen over de duur van de contracten en de prijs die is overeengekomen. De schepen worden ingezet op Maersk’s TP6-lijn tussen het Verre Oosten en de Amerikaanse westkust, die het samen met MSC onderhoudt. De ONE Focus werd gebouwd voor Seaspan Marine Corporation met de bedoeling dat het schip voor lange tijd door ONE zou worden gecharterd.

