Deze week in de nieuwe Schuttevaer: reacties op OVV-rapport bruine vloot en vernieuwende plannen van jarige rederij

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het toezicht op de bruine vloot deed vorige week een hoop stof opwaaien. In de nieuwste Schuttevaer uitgebreid aandacht voor het rapport, aangevuld met reacties van de minister, de ILT, keuringsbureaus en de schippers van de bruine vloot. Verder leverde de Monaco Yacht Show – naast mooie plaatjes – ook veel interessante verhalen op; dit en meer lees je in deze editie van Weekblad Schuttevaer.

De conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) trekt in een rapport over de veiligheid van de bruine vloot, heeft de gemoederen flink beziggehouden. Het toezicht op de veiligheid is onvoldoende en ook ontbreekt het aan deskundigheid. Aanleiding van het rapport waren twee dodelijke ongevallen vorig jaar aan boord van de zeilcharterschepen Wilhelmina en Risico. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek komen in dit artikel aan bod. Het rapport leidde al tot excuses van demissionair minister Harbers.

Verder aandacht voor de havengebonden bedrijven in Walsoorden. Zij vrezen voor hun voortbestaan nu de gemeente Hulst en het Rijksvastgoedbedrijf het maar niet eens kunnen worden over de verkoop van de kleine haven aan de Westerschelde. De pachtovereenkomsten met de bedrijven eindigen dit jaar en er is geen zekerheid dat de bedrijven er gevestigd kunnen blijven.

Het 100-jarig jubileum van familiebedrijf Rederij de Jong uit Maassluis gaat niet ongemerkt voorbij. In een later dit jaar uit te brengen boek over het bedrijf wordt uitgebreid stilgestaan bij de rijke geschiedenis van de rederij, die voor de komende jaren vernieuwende plannen heeft.

Tekst gaat verder onder de foto

De grote internationale belangstelling voor windparken in diepzeegebieden stimuleert innovatieve systemen en constructies. Dat bewijst Roll Group, die samen met het Zwitserse Hebetec Engineering een gepatenteerd Fowelo-systeem ontwikkelde. Lees meer over ‘Floating Offshore Wind Efficient Load Out’ in de nieuwe Schuttevaer.

Tot slot: op de Monaco Yacht Show, sprak Schuttevaer met allerlei toeleveranciers die betrokken zijn bij de bouw van superjachten. Van vloeren tot tenders en van ankers tot aluminium casco’s. Voor de Nederlandse maritieme maakindustrie een cruciale beurs; lees hier een interview met diverse standhouders van de prestigieuze beurs aan de Middellandse Zee.

De Nederlandse maritieme maakindustrie was weer goed vertegenwoordigd in Monaco.Lees de hele krant hier via de link.