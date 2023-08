Voortbestaan haven Walsoorden hangt aan een zijden draadje

Havengebonden bedrijven in Walsoorden vrezen voor hun voortbestaan nu de gemeente Hulst en het Rijksvastgoedbedrijf het maar niet eens kunnen worden over de verkoop van de kleine haven aan de Westerschelde. De pachtovereenkomsten met de bedrijven eindigen dit jaar en er is geen zekerheid dat de bedrijven er gevestigd kunnen blijven.

Al jaren heeft de gemeente Hulst de haven in erfpacht van Rijkswaterstaat. De gebruikers van de haven zijn vervolgens weer onderhuurders van de gemeente. Vorig jaar verklaarde Rijkswaterstaat de haven echter overtollig en gaf die in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, dat vervolgens op zoek is gegaan naar een koper.

Een gegadigde werd gevonden in de gemeente Hulst. ‘Vorig jaar hebben we met het nieuwe college en de raad in het bestuursakkoord afgesproken de haven in leven te houden’, zegt wethouder Luc Mangnus. Eén en één is twee, zou je zeggen. Toch is het nu bijna een jaar later en zijn beide partijen er nog niet uit.

Het probleem zit hem in de verkoopprijs en de staat van onderhoud bij oplevering. Mangnus: ‘Wij willen de haven behouden, maar niet tegen elke prijs.’

200 arbeidsplaatsen

In de haven werken een kleine 200 werknemers bij verschillende bedrijven. Onder meer bij betoncentrale Bleijko, Mouterij The Swaen en Scheepswerf De Klerk. Die bedrijven eisen op korte termijn duidelijkheid. ‘Wij weten niet waar we aan toe zijn. Neem als voorbeeld onze scheepswerf: de loods en een van de twee dokken kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. We wachten daar nu mee, want mocht de verkoop niet doorgaan, dan staan wij met lege handen’, vertelt werfdirecteur Bas de Klerk.

Die duidelijkheid wil de gemeente ook graag geven, zegt Mangnus. Hij heeft beloofd die voor het eind van het jaar te verschaffen. Worden de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf het eens, dan wordt de gemeente eigenaar van de haven en kunnen de gebruikers blijven. ‘Andere optie is, dat met het Rijksvastgoedbedrijf een vergelijkbare erfpachtconstructie wordt opgezet.’

Mocht het niet tot overeenstemming komen, dan stapt de gemeente eruit. ‘Ons contract kan stilzwijgend worden verlengd, maar daar helpen we de bedrijven niet mee. Dan kunnen ze niet vooruit kijken.’

Wat er dan gebeurt? De Klerk: ‘Er komt een “te koop-bordje” te staan, denk ik. Vervolgens zijn wij overgeleverd aan de nieuwe koper.’

Medio september staat een nieuwe onderhandelingsronde gepland. Mangnus benadrukt dat hij hoopt dat er dan een voor iedereen aanvaardbare oplossing komt.

