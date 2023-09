100-jarige familiebedrijf Rederij de Jong wil inzetten op semi-autonome schepen

Rederij de Jong uit Maassluis bestaat 25 september 2023 precies 100 jaar. Wie denkt dat dit familiebedrijf behoudend is, heeft het mis. Rederij de Jong wil inzetten op semi-autonome schepen. Net zoals het bedrijf in 2000 succesvol werd met eigen duwbakken, denkt De Jong zo aanhoudend succesvol te zijn.

Voor Rederij de Jong was het begin van het tweede millennium een bijzonder jaar. ‘Een keerpunt.’ Onder de leiding van Willem de Jong jr. begon het bedrijf met de bouw van eigen duwbakken in Polen. Dat leidde tot een gestage groei van de vloot duwbakken. In 2006 werd de naam officieel gewijzigd in ‘Rederij de Jong’.

De afgelopen jaren heeft de rederij ook vier coasters aangeschaft. ‘Hierdoor is onze keten van vervoer over water compleet. Deze investeringen in de zeevaart hebben ook geleid tot groei in de binnenvaart’, zegt Willem de Jong.

Familiesfeer

‘Het succes van de rederij hebben we vooral te danken aan de inzet van iedereen om ons heen: gemotiveerde collega’s, hechte familiebanden en geweldige partners en klanten. Voor Rederij de Jong is “familie” dan ook een breed begrip. Het staat voor al die mensen die het bedrijf een warm hart toedragen en een bijdrage hebben geleverd aan het succes. Wij willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en het behalen van deze mijlpaal.’

Als familiebedrijf richt Rederij de Jong zich op de lange termijn. Operationeel directeur Pelger de Jong: ‘Wij houden ons actief bezig met automatisering en digitalisering. Over een paar jaar zie ik onszelf wel met een joystick op afstand schepen besturen. Want met semi-autonoom varen kun je aan de wens van de jongere generatie voldoen om minder lang van huis te zijn.’

Wessel de Jong, hoofd technische dienst, benadrukt de familiaire sfeer binnen het bedrijf: ‘Ondanks de groei in de afgelopen decennia kent iedereen elkaar. De cultuur is nog altijd flexibel, warm en persoonlijk.’

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan zal later dit jaar een jubileumboek worden uitgebracht met als titel ‘100 jaar varen – het verhaal van een familiebedrijf’, een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van Rederij de Jong.

Geschiedenis Rederij de Jong is opgericht 25 september 1923 door Willem de Jong senior. In de begindagen maakte hij de stap door het vaste, korte vaartraject van zijn vader Pieter de Jong te vervangen door transporten overal naartoe, wat de basis legde voor de ontwikkeling van het familiebedrijf. Naast De Hoop kocht Rederij de Jong in 1936 nog twee motorschepen, Rijnstroom I en Rijnstroom II. De Rijnstroom I werd later omgedoopt tot De Hoop. In 1957 namen de zonen van Willem de Jong, Pieter en Jan de Jong, het roer over en breidden ze de activiteiten uit. Het bedrijf onderging verdere veranderingen en groei, en in 1970 werd de bedrijfsnaam ‘Gebr. P. & J. de Jong B.V.’ vastgesteld. In de jaren ’80 zette Rederij de Jong haar eerste stappen in de duwvaart.