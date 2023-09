Cruiseschip Ocean Explorer ligt vast bij afgelegen nationaal park in Groenland

206 opvarenden

Een cruiseschip met ruim 200 mensen aan boord, ligt vast in het oosten van Groenland. De opvarenden lijken nog wel even te moeten wachten op hulp; volgens het JAC, een militair samenwerkingsverband van Denemarken, Groenland en Faeröer, kan het dichtstbijzijndste hulpschip ver weg er vrijdagochtend (lokale tijd) pas zijn. Een cruiseschip dat dichterbij is, is daarom door het leger gevraagd om in de buurt te blijven.