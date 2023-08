Aan de reis: vrachttarieven ARA en Rijn dalen verder

Marktinzicht

Hoewel de dollar sterker werd en er gesproken wordt over renteverhogingen in de Verenigde Staten, hebben de olieprijzen de afgelopen week een bescheiden stijging laten zien. Brent crude sloot de week af met een winst van $ 1,12 (1,3%), wat resulteerde in een prijs van $ 84,48 per vat. West Texas Intermediate (WTI) klom met $ 0,78 (1%) op $ 79,83 per vat.