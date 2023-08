Ingezonden brief ASV: ‘Niet alleen op hardheidsclausule inzetten’

De ASV bereikt een aantal geluiden omtrent het artikel: Nieuwe ASV-voorzitter: ‘Doe beroep op de hardheidsclausule’ van vrijdag 19 augustus op Schuttevaer, gebaseerd op een interview met onze voorzitter Peter van der Veen. Van verschillende kanten kwam de vraag of opmerking, dat de ASV is omgedraaid in het beleid ten aanzien van de zogenoemde hardheidsclausule. Dit is niet juist.

De ASV voert een tweesporenbeleid. We zijn nog steeds actief met Europa en het Ministerie omtrent de overgangsbepalingen. Het uitgangspunt van de ASV is dat de enige werkelijke oplossing ligt in een generaal pardon. Tegelijkertijd wil de ASV haar medewerking niet ontzeggen om door middel van het aanvragen van de hardheidsclausule, juist de onwerkbaarheid daarvan aan te tonen, naast de onmogelijkheid en onzinnigheid van de CCR-regels. Dit doen we in samenwerking met KBN.

Vanuit het verleden weten we dat de aanvraag van de hardheidsclausule, tot geen of nauwelijks resultaat heeft geleid. Toch is het kennelijk nodig om het wéér aan te tonen bij de CCR en het Ministerie.

De ASV wil hiermee ook bij de keurende experts aangeven, dat de hele kwestie echt wel speelt onder de schippers en dat óók zij (de experts) aan de bel moeten gaan trekken bij de IL&T en het ministerie. Uiteindelijk zijn zij degenen die zien waar en hoe vaak het mis gaat.

Voorjaarsvergadering

Tevens wil de ASV schippers bewust maken van het feit dat het schip niet altijd automatisch voldoet aan de eisen. Na de voorjaarsvergadering heeft de ASV een enquête gehouden die erg goed was ingevuld, ondanks dat die niet eenvoudig was. Ook uit de uitkomst van die enquête bleek dat we samen een groot probleem hebben. Echter, de minister beschouwt deze enquête niet als ‘onafhankelijk’. Experts ziet hij volgens zijn uitspraken in het commissiedebat wel als onafhankelijk. Hun oordeel zou daarom de uitkomst van de enquête kunnen versterken.

Daarbij roept de overheid héél hard dat de binnenvaart moet vergroenen, maar met het aflopen van de overgangsbepalingen als het zwaard van Damocles boven het hoofd, is de binnenvaartondernemer gedwongen om keuzes te maken omdat de financiële middelen nog altijd niet aan de bomen groeien. Maar welke keuze is dan de juiste? Of heel veel kostbare geldmiddelen steken in het aan eisen voldoen (als dat al mogelijk is) waarvan nut noch noodzaak aan zijn aangetoond met als consequentie dat er geen financiën meer zijn om te vergroenen. Of investeren in vergroening wat ook een kostbare aangelegenheid is wanneer je geen subsidie kunt krijgen, omdat de huidige subsidieronden meer op een loterij lijken dan, dat iedere binnenvaartondernemer aanspraak kan maken op subsidie wanneer de motor aan vervanging toe is. Dit laatste heeft dan weer de consequentie dat er mogelijk niet voldoende middelen zijn om het schip aan de eisen te laten voldoen.

De uiteindelijke conclusie is wel dat we met ons allen tegen allerlei problemen aanlopen. De ASV doet haar uiterste best om met alle mogelijkheden die ze heeft/krijgt om het tij te keren. Dus óók met een hardheidsclause aanvraag (die niet zal gaan werken), en via DG Move (Europa) én het Ministerie (overheid)

We hopen voor zover mogelijk duidelijk te hebben gemaakt hoe de ASV denkt over dit onderwerp. Graag gaan we over onze ervaringen en beweegredenen met u in gesprek op de ASV najaarsvergadering op 14 oktober.

Bovenstaande is een ingezonden brief van de ASV.