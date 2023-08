Flying Fish onderzoekt draagvleugeltoekomst dankzij Rotterdamse subsidie

Niet varen, maar vliegen. Dat is volgens Flying Fish de toekomst van de passagiersvaart. De Delftse start-up heeft 100.000 euro subsidie van de gemeente Rotterdam gekregen om te onderzoeken of draagvleugelschepen inzetbaar zijn op de Nieuwe Maas.

De draagvleugel-techniek is niet nieuw. Begin vorige eeuw waren er al schepen die gebruikmaakten van deze techniek waarbij de scheepsromp bij voldoende snelheid uit het water wordt getild. ‘In de Koude Oorlog was er een soort wedloop op de ontwikkeling van draagvleugelboten. Het doel was sneller zijn dan de vijand. Bovendien waren deze schepen minder gevoelig voor zeemijnen’, vertelt een van de oprichters van Flying Fish Gijsbert van Marrewijk in het kantoor op de Delftse Paardenmarkt. Na de Koude Oorlog verdween de belangstelling weer. ‘Behoefte aan duurzaamheid was er toen niet echt.’

80% minder energie

Die behoefte is er nu wel. De terugkeer van de draagvleugel is volgens Van Marrewijk en mede-oprichter Gerben Schonebaum daarom onvermijdelijk. Draagvleugels besparen, afhankelijk van het gewicht en de snelheid, meer dan 80% energie. Het leidde tot de oprichting van Flying Fish.

Tekst gaat verder onder de foto

De gemeente Rotterdam ziet er ook heil in en subsidieert met 100.000 euro onderzoek naar de toepassing van draagvleugelboten. Ook Watertaxi Rotterdam is bij dit project betrokken. Gaan de geel-zwarte vaartuigen straks vliegend over het water in Rotterdam? ‘Dat gaan we onderzoeken. Maar dat is niet het einddoel. Wanneer andere eindgebruikers in de regio Rotterdam interesse hebben, is dat ook goed’, zegt Schonebaum. Hij doelt op het Loodswezen of de Rotterdamse roeiers. ‘We hebben inderdaad geen specifiek schip in gedachte’, vult Van Marrewijk aan. ‘Dat komt ook omdat we pas net weten dat we de subsidie hebben.’

Lucht- en ruimtevaart

En schepen is niet de expertise van de heren. In het team van Flying Fish zitten dan ook een aantal afgestudeerden op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechniek. Precies de juiste studie voor deze ontwikkeling. Beide noemen ze het dan ook vliegen en niet varen. ‘Dat is een reden dat draagvleugels nog niet van de grond komen. Scheepsbouwers weten vaak niet precies hoe ze het moeten aanpakken. Dat is niet gek, want het lijkt ook meer op het ontwerpen van een vliegtuig dan van een schip.’

Die redenatie werkt ook andersom. Flying Fish gaat geen complete schepen ontwerpen, laat staan bouwen. Het verhaal richting scheepsbouwers is dan ook: ‘Jullie bouwen het schip, wij laten het vliegen.’

Tekst gaat verder onder de foto

Hoe dat vliegen gaat, hangt af van het schip. ‘Dat is ook iets wat we met die subsidie gaan onderzoeken’, zegt Van Marrewijk. Draagvleugels kunnen van verschillende materialen worden gemaakt. ‘Qua gewicht en stijfheid is koolstofvezel ideaal, maar dat is erg duur en niet makkelijk te vervangen bij schade.’

Andere opties zijn aluminium en staal, waarbij staal in het nadeel is vanwege het relatief hoge gewicht. ‘De vleugels moeten in elk geval sterk genoeg zijn om het schip uit het water te tillen.’

Snel opstijgen

Cruciaal is dat het vaartuig ook snel uit het water wordt getild. Hoe eerder hoe hoger de energiewinst. ‘Bij het opstijgen moet het schip niet te lang in de tussenfase blijven hangen. Dan heeft het namelijk weerstand van zowel de scheepsromp als de draagvleugels.’

Een elektrische aandrijving lijkt daarbij het meest kansrijk. Een elektromotor accelereert sneller dan een dieselmotor. De kracht van de elektromotor is zelfs zo groot dat het ook op korte afstanden voordelig wordt draagvleugels te gebruiken. Van Marrewijk: ‘We hebben met Marin onderzocht wat de kortste afstand is waarbij draagvleugels efficiënt zijn. Dat is al na 200 tot 300 meter.’ De Nieuwe Maas door Rotterdam is op zijn smalst 265 meter breed.

Tekst gaat verder onder de foto

Flying Fish is ontstaan uit de Solar Boat Race 2014. Anders dan toen, moet de draagvleugel lang meegaan. Die raceboot werd gebouwd voor die ene wedstrijd en hoefde niet uren en uren te varen. ‘In ons ideale scenario komen we straks met een ontwerp en vinden we een partner in regio Rotterdam die met ons een demonstratieboot wil bouwen. En die gaat vervolgens een jaar lang 10 uur per dag probleemloos varen. Dan hebben we echt laten zien dat het werkt en dat het kan.’

Westerschelde Ferry

Tot die tijd blijft Flying Fish ook bezig met optimalisatie. Niet alleen het optimaliseren van de draagvleugels. De start-up heeft al langer contact met Watertaxi Rotterdam. Achter de schermen heeft het bedrijf de systemen voor deze vervoerder geoptimaliseerd. ‘Voorheen belde iemand naar de watertaxicentrale. Dan werd er handmatig gekeken welke ritten gecombineerd konden worden en door welke schipper. Dat wordt nu veel efficiënter door de computer gedaan, waardoor veel minder onnodig heen en weer wordt gevaren en er een hogere bezettingsgraad is van de boten’, vertelt Van Marrewijk.

Tekst gaat verder onder de foto

Eenzelfde opdracht kreeg het bedrijf recenter van de provincie Zeeland. De provincie wilde van Flying Fish weten hoe de dienst van de Westerschelde Ferry efficiënter kon worden en op termijn ook emissieloos. ‘We hebben daarbij niet alleen gekeken naar vervanging van de motor, maar hebben een stapje achteruit gedaan en de hele dienstregeling onder de loep genomen. Ze varen daar met twee grote veerboten, die in het laagseizoen grotendeels leeg zijn. Dat is niet efficiënt’, legt Schonebaum uit.

En dus kwam Flying Fish met een andere invulling van de dienstregeling. Drie kleine schepen en nog maar één grote veerboot. Die kleine schepen – uiteraard elektrisch en op draagvleugels – doen de reguliere dienstregeling. ‘Ze zijn sneller naar de overkant én verbruiken minder energie’, zegt Schonebaum. Tijdens de piekmomenten in de zomer komt de grote veerboot in de vaart. ‘Toeristen maakt het weinig uit als ze er wat langer over doen. Sterker nog, dat vinden ze alleen maar leuk.’

De provincie was enthousiast en gaat met het voorstel van Flying Fish aan de slag. ‘Ik ben daar wel trots op’, vertelt Van Marrewijk. ‘Ik denk dat het onze kracht is. Die combinatie van een technische oplossing plus een operationele oplossing.’

Lees ook: