Rijkswaterstaat: brand Fremantle High woedt niet meer

Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het vrachtschip Fremantle Highway nog woedt. Dat zegt Rijkswaterstaat. Ook is het schip onder de waterlijn nog intact en helt het niet over. Een team specialisten van de bergerscombinatie heeft een eerste inspectie uitgevoerd. De bergers werken aan een plan van aanpak voor het verslepen van het vrachtschip naar de definitieve locatie en het bergen ervan.

De uiteindelijke haven is nog niet bekend. ‘Dit is mede afhankelijk van de situatie aan boord van het vrachtschip, de verwachte weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten. Er vindt voortdurend overleg plaats met alle betrokkenen over waar het schip naartoe moet en wanneer de verplaatsing van start kan’, zo zegt Rijkswaterstaat.

Maandag kwam het vrachtschip met auto’s dat vorige week in brand vloog nabij Ameland aan op zijn tijdelijke locatie op zee. Twee bergers versleepten het over een afstand van 66 kilometer naar een plek op zo’n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Het schip is na aankomst geankerd en blijft aan sleepboten vastliggen. Ook blijft het oliebestrijdingsvaartuig Arca in de buurt. Ook monitoren de omliggende schepen en het kustwachtvliegtuig de situatie op locatie voortdurend.

