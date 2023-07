Hulpdiensten: brand begon in batterij van elektrische auto, mogelijk explosie

De brand aan boord van de car carrier Fremantle Highway is begonnen in de batterij van een elektrische auto. Dat zeggen de hulpdiensten in een audiocommunicatie in handen van RTL Nieuws. In hetzelfde fragment wordt ook een mogelijke explosie van een elektrische auto genoemd.

In het audiofragment van RTL Nieuws hebben de hulpdiensten het over de oorzaak van de brand. Sinds de brand is uitgebroken worden elektrische auto’s genoemd als mogelijke oorzaak. Tegen de NOS zei een woordvoerder van de Kustwacht ook al dat de brand vermoedelijk in een elektrische auto is ontstaan. ‘Naar het zich laat aanzien is ook een elektrische auto ontploft. Dat heeft geen schade toegebracht aan het schip zelf’, klinkt er in het fragment.

Bijna 4000 auto’s

Volgens de hulpdiensten zijn er 25 elektrische auto’s aan boord. Een dag na het uitbreken van de brand heeft de Japanse rederij K Lines gemeld dat er ruim 900 meer auto’s aan boord zijn dan eerder werd gemeld, in totaal 3783. Of dat ook betekent dat er meer elektrische auto’s aan boord zijn is onduidelijk.

Verder hebben de hulpdiensten het in het fragment over het van boord krijgen van de bemanning. De kapitein meldde aan de hulpdiensten dat de bemanning niet bij de reddingsboten aan boord kon komen en het beste met een helikopter kon worden geëvacueerd. Aangezien ze nog enige bewegingsruimte aan boord hadden, zou de kapitein aangeven op welk moment evacuatie nodig was, is te horen.

Uiteindelijk sprongen meerdere bemanningsleden van boord. Zij werden uit het water gehaald door de KNRM. Eén bemanningslid overleed aan boord van een KNRM-reddingboot. Onbekend is of dit een van de bemanningsleden is die de circa 20 meter hoge sprong van het schip hebben gemaakt.

Lees ook: