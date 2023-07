Stremming sluis Roermond na aanvaring middendeur

‘Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk’, vertelt de woordvoerder. Vermoedelijk heeft de schipper niet in de gaten gehad dat slechts de helft van de kolk in gebruik was en voer hij tegen de gesloten middendeur. Zeker is dat de sluis de aankomende dagen niet wordt bediend. De binnenvaart moet omvaren via Linne en Heel.

Ook onduidelijk is hoe groot de schade is. ‘Daarvoor worden nu inspecties uitgevoerd. De deuren mogen niet draaien, om te voorkomen dat meer schade ontstaat. Ze moeten verticaal worden gedemonteerd.’

Omdat niet duidelijk is hoe groot de schade is, kan de woordvoerder ook geen indicatie geven van de stremmingsduur. ‘In ieder geval een paar dagen.’

