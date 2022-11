Weer scheuren gevonden in stuw Roermond

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat komend jaar alle jukken van stuw Roermond vervangen. Dat gebeurt nadat bij duikinspecties in september opnieuw scheuren waren ontdekt. Dat was in februari ook al het geval. Toen werden de scheuren dichtgelast, en dat gebeurde ook met de recent ontdekte scheuren. Volgend jaar wordt begonnen met vervangen van alle jukken.