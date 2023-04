Binnenvaart vervoert 3,4% minder dan in recordjaar 2021

CBS

De Nederlandse binnenvaart vervoerde ruim 345 miljoen ton lading in 2022. Dat is 3,4% minder dan de 369 miljoen ton in het recordjaar van 2021. Het vervoer van kolen steeg met 18,6% naar 30,1 miljoen ton en was daarmee de enige goederensoort in de lift, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).