Recordaantal gronduitgiftes stuwt winst Groningen Seaports, overslag stabiel

Groningen Seaports heeft in 2022 17,5 miljoen euro winst geboekt, beduidend meer dan in 2021 toen 6 miljoen euro werd genoteerd. Het havenbedrijf heeft een recordaantal van 18 percelen grond uitgegeven, samen goed voor 37,4 hectare. De goederenoverslag bleef vrijwel stabiel en ging van 13,4 miljoen ton naar 13,1 miljoen ton.

De 37,4 hectare is voor een deel verkocht (21,6 hectare) en voor een deel in erfpacht gegeven (15,8 hectare). ‘Vorig jaar merkten we al dat grond schaarser werd en die trend heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. De terreinen in onze havens zijn behoorlijk gewild’, zegt CEO Cas König. Ook de omzet was in 2022 hoger dan in 2021, 58 miljoen euro om 54 miljoen euro.

2022 was ook het jaar dat er een LNG-terminal kwam in de Eemshaven. Die is bedoeld als alternatief voor Russisch gas. ‘In maart van het afgelopen jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen en begin september was de terminal operationeel. Nog nooit is er ergens ter wereld een project van deze omvang op gebied van gas zo snel gerealiseerd.’

Goederenoverslag

De goederenoverslag in de Groningse havens is vrijwel gelijk gebleven. In totaal werd 13,1 miljoen ton overgeslagen. De overslag van de binnenvaart is gestegen van 5,6 miljoen ton naar 6 miljoen ton. Die via de zeevaart daalde daarentegen van 7,8 miljoen ton naar 7,1 miljoen ton.

De overslag in de Eemshaven bleef bijna gelijk, 7,3 miljoen ton in 2021 naar 7,4 miljoen ton in 2022. In Delfzijl werd afgelopen jaar minder overgeslagen: 5,7 miljoen ton tegenover 6 miljoen ton in 2021.

Ecoports

De jaarcijfers werden bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari. Daar kreeg Groningen Seaports ook voor de achtste keer het Ecoports-certificaat. Een keurmerk dat wordt uitgereikt aan duurzame havens die elke twee jaar voortgang boeken in hun milieuprestaties. Groningen Seaports heeft als eerste havenbeheerder dit certificaat nu acht keer ontvangen.

