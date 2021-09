Zeiljacht wordt gestolen en verdwijnt vervolgens in orkaan Facebook

Twitter

Email Halifax 14 september 2021, 19:00

Een maritiem mysterie, nadat het zeiljacht ‘Secret Plans’ van de Canadees Graham Collins terechtkwam in een orkaan. Het schip zond een noodsignaal uit. De Amerikaanse kustwacht belde daarop met Collins, maar die was gewoon aan wal en had geen idee wie er wel aan boord was.

1 / 1 Orkaan Elena boven de golf van Mexico ter illustratie. (Foto Wikipedia) Orkaan Elena boven de golf van Mexico ter illustratie. (Foto Wikipedia)

Het noodsignaal werd verzonden met een EPIRB, een noodradiobaken. Deze is gekoppeld aan een persoon. In dit geval was de EPIRB gekoppeld aan de in Halifax, Canada, woonachtige Collins. Toen Collins gebeld werd door de kustwacht, werd duidelijk dat de man niet snapte waarom hij werd gebeld. Zijn EPIRB zou gewoon op het zeiljacht moeten liggen en kon dus niet ver op de oceaan gebruikt zijn.

Hij liet zijn vrouw voor de zekerheid toch even kijken bij zijn zeiljacht, gelegen in de Armdale Yacht Club. Tenminste, dat dacht Collins. Zijn vrouw kwam aan in de jachthaven en zag niets liggen. Collins vermoedt daarom dat zijn jacht gestolen is.

Gestolen door een ontsnapte crimineel

Maar door wie dan? The Maritime Executive weet een mogelijke dader te noemen. Het zou gaan om de 32-jarige Karin Marley Simons. Simons werd enkele dagen eerder gearresteerd in verband met een drugszaak. De Canadese kustwacht had 556 kilo cocaïne gevonden op een zeilboot. Simons werd op 30 augustus naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de politie bij hem was, maar toch wist hij te ontsnappen. Zijn familie, in thuisland Antigua, hebben tot op heden nog niets van hem gehoord. Hij heeft ervaring met zeiljachten. Jarenlang werkte Simons als bemanningslid op een jacht. Er is tot op heden nog geen hard bewijs voor enige schuld.

Dan terug naar het zeiljacht, want gestolen door Simons of niet, het werd na het verzonden noodsignaal niet meer teruggevonden. Het is hoogstwaarschijnlijk ten onder gegaan in orkaan Larry, die op de oceaan woedde. Van zowel Simons als het zeiljacht is nog niets teruggevonden. Collins laat de lokale media weten in ieder geval niet te veel te hopen dat hij zijn jacht nog terug ziet.

Lees ook:

(Jelmer Bastiaans)