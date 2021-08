Man bedreigt havenmeester met mes in jachthaven Delfzijl Facebook

Een jachtschipper heeft donderdagmorgen 25 augustus een aantal mensen, onder wie de havenmeester, met een mes bedreigd bij Zeilvereniging Neptunus in Delfzijl. De man werd later aangehouden in Appingedam.

De politie kreeg een melding dat een man op een zeiljacht andere mensen aan het bedreigen was. De politie kan niet bevestigen of hij dat met een mes deed. Maar voorzitter Marcel Siegers van de zeilvereniging is daar stellig over. ‘Hij heeft verschillende mensen met een mes bedreigd, onder wie de havenmeester.’

Siegers benadrukt dat het incident veel impact heeft op de mensen in de jachthaven. ‘De slachtoffers zijn enorm geschrokken en daarmee gaat goed gepraat worden.’

De verdachte is vervolgens met zijn jacht het Eemskanaal opgevaren en werd door de politie, met hulp van Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marechaussee, aangehouden bij de Woldbrug in Appingedam.

De man zou bij vertrek uit de jachthaven ergens niet voor hebben betaald. ‘Maar wat precies is mij nog niet helemaal duidelijk’, zegt Siegers die zelf niet bij het incident aanwezig was. ‘Het kan om havengeld gaan, of om brandstof.’

(Jelmer Bastiaans)