Gezin van boord na koolmonoxide-alarm op Relinquenda

Email Dronten 18 augustus 2021, 11:37

Schipper Jeroen Noordzij van het binnenvaartschip Relinquenda is afgelopen nacht samen met zijn vrouw en dochtertje van boord gehaald, nadat het koolmonoxide-alarm was afgegaan. De KNRM bracht hulpdiensten aan boord. Iedereen bleek in goede gezondheid te verkeren.

1 / 1 De KNRM Elburg haalde de familie van boord. (Foto KNRM Elburg) De KNRM Elburg haalde de familie van boord. (Foto KNRM Elburg)

Rond 2 uur in de nacht ging het alarm af aan boord van de Relinquenda, die op dat moment bij de Reevesluis in het Drontermeer lag. Daarvan werden de opvarenden wakker. ‘Wij zijn vervolgens naar het dek gegaan’, vertelt schipper Noordzij. Hij alarmeerde de brandweer en de ambulancedienst. Die konden echter niet bij het schip komen, daarvoor was hulp van de KNRM nodig. KNRM-schipper Marcel Voorneveld pikte de hulpdiensten op namens de KNRM Elburg. ‘Wij hebben ze aan boord gebracht. Daar was het gezin intussen, vanwege de kou, in de auto gaan zitten.’

Geen klachten

De schippersfamilie is vervolgens aan boord door ambulancebroeders gecontroleerd. ‘Maar alles gaat goed, ook met mijn dochtertje. We hebben nergens last van’, zegt schipper Noordzij opgetogen. Vervolgens is het gezin aan land gebracht en door familieleden opgehaald.

De koolmonoxide bleek afkomstig van een rokende accubank. Noordzij stond om 10:30 uur juist weer op het punt om aan boord te gaan. Dat mocht afgelopen nacht nog niet vanwege te hoge waardes. ‘We moeten de accu’s verwisselen en dan kunnen we weer.’

(Jelmer Bastiaans)