Schuttevaer Premium Koolmonoxide-alarm redt leven schippersechtpaar Anda Facebook

Twitter

Email THOLEN 12 mei 2021, 17:13

Schipper Jan Veldman en zijn vrouw Anneke Brouwer hebben naar eigen zeggen hun leven te danken aan een koolmonoxide-alarm, dat net op tijd afging in de roef van de Anda. Er bleek hexaangas te ontsnappen uit de lading sojaschroot die kort daarvoor was geladen in de Europoort bij Rotterdam. ‘Als we zaterdagavond waren gaan slapen, waren we zondag niet meer wakker geworden.’