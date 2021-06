[UPDATE] Koningsborg strandt op zandbank in Zweden Facebook

Twitter

Email STOCKHOLM 29 juni 2021, 11:00

Het Nederlandse zeeschip Koningsborg is donderdag vastgelopen in de buurt van de Botnische Golf in het noorden van Zweden. Het 130 meter lange schip van Wagenborg uit Delfzijl was met een lading hout op weg naar Cassablanca toen het op de rivier de Ångermanälven onbestuurbaar werd.

1 / 1 De Koningborg op het strand (Foto Kustbevakningen) De Koningborg op het strand (Foto Kustbevakningen)

Het schip liep in de buurt van het eiland Sandö op een zandbank en kwam muurvast te zitten. Volgens de Zweedse kustwacht had het schip een loods aan boord en was er sprake van een black out. De kustwacht zette onmiddellijk vliegtuigen en schepen in om de situatie in kaart te brengen. De autoriteiten houden vooral scherp in de gaten of het schip geen olie lekt, zegt Roger Gebauer, die de reddingoperatie namens de kustwacht coördineert. Het gevaar van olielekkage is voorlopig gering omdat het schip alleen met het voorschip is vastgelopen en de brandstoftanks zich in het achterschip bevinden. Samen met de verzekeraar wordt een bergingsplan opgesteld. Zweedse media melden dat er veel mensen naar het schip komen kijken omdat het met de boeg op enkele meters van een strandje ligt.

De Zweedse kustwacht meldt inmiddels dat het zaterdag aan het einde van de middag is gelukt de Koningsborg van de zandbank te trekken. Het schip heeft daarbij geen extra schade opgelopen, zegt een woordvoerder. Inmiddels ligt de Koningsborg voor inspectie afgemeerd aan een steiger bij het stadje Härnösan. Bij Wagenborg was maandagmorgen niemand bereikbaar voor een toelichting.

Lees ook:

(Bart Oosterveld)