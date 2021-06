Schuttevaer Premium Stuurloos schip verliest op Rijn ook nog hekanker Facebook

WIESBADEN 25 juni 2021, 16:03

Een 85-meterschip dat op de Rijn in de afvaart was bij Wiesbaden-Schierstein heeft dinsdag een hekanker verloren. Dat gebeurde nadat de stuurinrichting was uitgevallen vanwege een technisch defect.