Schuttevaer Premium Meer ernstige scheepsongevallen in 2020 Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 23 juni 2021, 13:00

Het aantal ernstige scheepsongevallen op Nederlandse wateren is vorig jaar gestegen naar 175. Dat zijn er 15 meer dan in 2019. Het totale aantal incidenten daalde echter van 1279 naar 1243. Ook het aantal dodelijke slachtoffers was lager dan in 2019. Dat heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt.