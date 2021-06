Schuttevaer Premium Kreeftenvisser opgeslokt en uitgespuugd door walvis Facebook

PROVINCETOWN 14 juni 2021, 14:26

Een kreeftenvisser is tijdens zijn werkzaamheden in de bek van een bultrugwalvis terechtgekomen, en is daarna door het dier uitgespuugd. De Amerikaanse Michael Packard (56) heeft het Bijbelse tafereel naar eigen zeggen met enkel blauwe plekken overleefd.