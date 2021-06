Schuttevaer Premium Oosterscheldekreeft lang in rust-modus Facebook

YERSEKE 09 juni 2021, 20:00

De kreeftenvissers in de Oosterschelde mogen sinds half maart hun korven en fuiken uitzetten, maar het duurde tot 25 maart voordat de eerst kreeft aan land werd gebracht in Colijnsplaat. Vanwege het langdurig koude weer is de kreeft namelijk nog nauwelijks actief.