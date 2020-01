Schuttevaer Premium Zeven aangespoelde walvissen gered in Nieuw-Zeeland Facebook

MATARANGI 04 januari 2020, 15:47

Nieuw-Zeelandse reddingswerkers zijn er zaterdag 4 januari in geslaagd om zeven aangespoelde grienden levend terug in zee te krijgen. Ze kregen hierbij de hulp van ongeveer duizend bewoners en vakantiegangers. Die hielden de walvissen in leven nadat de dieren bij laagwater op het strand van het schiereiland Coromandel van het Noordereiland waren terechtgekomen.