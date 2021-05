Inreisregels Duitsland fors versoepeld Facebook

DUISBURG 31 mei 2021, 15:50

Schippers hoeven zich niet meer aan te melden en hoeven geen negatieve test bij zich te hebben wanneer ze naar Duitsland reizen. De inreisregels zijn voor bemanningsleden flink versoepeld doordat Nederland geen hoog risicogebied meer is. De schipper moet met een CCR-reisverklaring wel aantonen dat het om een noodzakelijke reis in transport gaat. De nieuwe regels staan in dit artikel op een rijtje.

1 / 1 Mensen die van Nederland naar Duitsland reizen hoeven vanaf 30 mei 2021 niet meer al bij het passeren van de grens al over een negatieve test te beschikken. Mensen die van Nederland naar Duitsland reizen hoeven vanaf 30 mei 2021 niet meer al bij het passeren van de grens al over een negatieve test te beschikken.

Sinds maandag 31 mei is Nederland een risicogebied geworden, het was eerst een hoog risicogebied. Daardoor zijn de regels versoepeld en op deze regels heeft de transportsector opnieuw een aantal uitzonderingen meldt Ingrid Blom van CBRB en BLN-Schuttevaer.

Reisverklaring



Wanneer er naar of door Duitsland gevaren wordt moet het personeel een dienstreisverklaring hebben. Op de site van CBRB is een voorbeeld te vinden van een CCR-reisverklaring. Deze verklaring is vooral nodig om de uitzonderingen op de volgende regels te krijgen.

Aanmeldplicht



Aanmelden hoeft niet meer wanneer het gaat om noodzakelijk transport. Dit kan worden aangetoond met een CCR-reisverklaring. Zonder dienstreisverklaring blijft aanmelden bij een verblijf van langer dan 24 uur verplicht. Doe dit op einreiseanmeldung.de.

Testen



Met een dienstreisverklaring is een negatieve test niet verplicht. Wanneer je hier niet over beschikt is het mogelijk binnen 48 uur na aankomst in Duitsland een test te doen. Eerder moest er bij een verblijf van langer dan 72 uur een negatieve testuitslag aanwezig zijn. Dit is met een CCR-reisverklaring nu niet meer nodig.

Quarantaine



Wanneer schippers de grens overgaan moeten ze wel in quarantaine aan boord blijven. Deze quarantaine hoeft overigens niet wanneer er een negatief testresultaat is gehaald of met een vaccinatiecertificaat. Ook wanneer de bemanning recent corona heeft gehad is een herstelcertificaat voldoende om niet in quarantaine te hoeven.

