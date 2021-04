[UPDATE] Veel verwarring over verscherpte Duitse inreisregels Facebook

Twitter

Email BERLIJN/KEULEN 14 april 2021, 10:50

Onder schippers heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de nieuwe strengere inreisregels voor Duitsland. Vorige week maakte Angela Merkel een einde aan de wirwar van deelstaateisen, maar de nieuwe regels worden slecht gecommuniceerd door de Duitse instanties.

1 / 1 Bemanningen van Nederlandse schepen die naar steden als Bonn varen, moeten een negatieve testuitslag kunnen laten zien Negatieve test nodig als reis langer dan 72 uur gaat duren Foto Karolina Nichitin Bemanningen van Nederlandse schepen die naar steden als Bonn varen, moeten een negatieve testuitslag kunnen laten zien Negatieve test nodig als reis langer dan 72 uur gaat duren Foto Karolina Nichitin

(Heeft u nog vragen over de Duitse inreisregels. Mail ze naar redactie@schuttevaer.nl. We zoeken het voor je uit)

De afgelopen dagen bleek op Facebook-groepen en bij het platform Binnenvaart Kennis dat nog veel schippers niet weten waar zij aan toe zijn. Volgens de nieuwe regels die voor heel Duitsland gelden moeten schippers voorafgaand aan een reis die langer dan 24 uur duurt zich aanmelden bij de website www.einreiseanmeldung.de.

Als de reis langer duurt dan 72 uur, is een negatieve testuitslag verplicht. Die test moet dan maximaal 48 uur voorafgaand aan het passeren van de grens met Duitsland zijn afgenomen en negatief zijn.

Het gaat hierbij om een officiële test, het mag geen zelftest van de apotheek zijn. De schipper hoeft tijdens zijn reis dan niet opnieuw een test te doen, laat woordvoerder Marianne Wuite van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten.

Net als voorheen blijft een dienstreisverklaring nodig. Op de websites van het CBRB en BLN-Schuttevaer is een voorbeeld van zo’n dienstreisverklaring te vinden. Deze reisverklaring geldt voor reizen binnen Europa en is niet afhankelijk van hoelang een schip en bemanning zich in Duitsland bevinden.

Veel van de verwarring ontstond doordat sprake was van uitzonderingen in verschillende deelstaten. In onder andere Noordrijn-Westfalen was een negatieve test niet nodig voor de binnenvaart, ook niet na 72 uur. Dit is nu veranderd. Voor heel Duitsland gelden nu bovenstaande regels, laat Ingrid Blom van CBRB en BLN-Schuttevaer weten.

Door de besmettingscijfers in Nederland is Nederland door Duitsland aangemerkt als hoog-risicogebied.

Terug naar Nederland

Om Nederland weer terug in te komen is geen negatieve test nodig en ook geen aanmeldplicht. Voor de gehele transportsector, en dus ook de binnenvaart, is een uitzondering gemaakt.

De regels op een rijtje

Wanneer je de Duitse grens passeert moet je een dienstreisverklaring hebben

Wanneer je langer dan 24 uur blijft in Duitsland moet je aangemeld zijn via www.einreiseanmeldung.de.

Wanneer je langer dan 72 uur blijft in Duitsland moet je een negatieve testuitslag hebben. Dit mag geen zelftest zijn. Deze test mag maximaal 48 uur voor het in reizen zijn afgenomen.

Antwoord op uw vraag

Testen bij de GGD mag alleen met klachten. Waar kan ik mij laten testen als ik geen klachten heb?

Het klopt dat testen bij de GGD alleen mag met klachten. Er zijn commerciële testlocaties. Hier is het mogelijk om je zonder klachten te laten testen. De kosten van deze test moeten zelf gedragen worden laat Ingrid Blom van CBRB en BLN-Schuttevaer weten.

Een zelftest van de apotheek is overigens niet geldig. Het moet een officiële test zijn, dus of een PCR-test of een sneltest.

Ik verblijf al ruim een maand in Duitsland. Hoef ik mij dan nu niet te testen en aan te melden.

Dat klopt. Op het moment dat je de grens passeert van Nederland naar Duitsland gelden de regels. Ben je al in Duitsland, dan hoef je niet met terugwerkende kracht te testen en aan te melden.

Op de website van einreisanmeldung.de en op de website van de Rijksoverheid staat dat bemanning uitgezonderd is wanneer die aan boord blijft. Klopt dit?

Dit klopt niet. Deze informatie is helaas achterhaald. Door de hoge besmettingsgraad is Nederland nu aangemerkt als hoog risico gebied. Hierdoor is testen verplicht. Quarantaine aan boord voldoet niet meer, volgens Ingrid Blom van het CBRB en BLN-Schuttevaer.

Ik ga elke week naar Duitsland. Moet ik dan elke week een nieuwe test doen?

Ja, dat klopt je moet dan elke week een nieuwe test doen. Een negatieve testuitslag is na 72 uur in Duitsland nodig. De uitslag van de test mag op het moment van inreizen niet ouder zijn dan 48 uur.

Wanneer je dus na 96 uur weer terug bent in Nederland en later weer naar Duitsland gaat, dan is het verplicht om voor die nieuwe reis weer een negatieve testuitslag voorhanden te hebben. Als de nieuwe reis tenminste langer dan 72 uur gaat duren. Die mag dan opnieuw niet ouder zijn dan 48 uur, de vorige test is dat dan al wel en daarom is een nieuwe test nodig.

Denk er hierbij ook aan dat opnieuw aanmelden nodig is.

Mocht het antwoord op uw vraag er nog niet tussenstaan dan zijn we nog bezig met het antwoord verkrijgen.

Lees ook:

‘Ondergang kleine binnenvaart is self-fulfilling prophecy’

Volledig elektrische pont voor Deventer (Jelmer Bastiaans)